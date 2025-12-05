Detinguts tres homes per dos robatoris a Terrassa

Els Mossos d’Esquadra han detingut en els darrers dies tres homes relacionats amb dos robatoris amb violència comesos recentment a establiments de la zona. Les actuacions, dutes a terme per agents de la comissaria de Terrassa, han permès arrestar un home implicat en l’atracament d’un supermercat i dos més per un robatori en una benzinera de la ciutat.
El primer dels fets es va produir el passat 29 de novembre, quan un home de 37 anys va assaltar un supermercat de Matadepera. Segons la policia, l’individu hauria sostret diners en efectiu després d’intimidar clients i treballadors amb una arma blanca de grans dimensions. Després de l’avís, una actuació coordinada entre els Mossos i la Policia Local de Matadepera va permetre localitzar-lo quan intentava fugir a peu i detenir-lo com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.
El segon episodi va tenir lloc la matinada del 3 de desembre, quan dos homes de 23 i 25 anys haurien comès un robatori en una benzinera de Terrassa, a la qual van accedir trencant un vidre. Un dels sospitosos va ser arrestat a prop del lloc dels fets i està acusat d’un delicte de robatori amb força. L’altre, amb diversos antecedents policials, va fugir i va ser detingut posteriorment al seu domicili, on hauria oposat resistència als agents. En el seu cas, se l’investiga per robatori amb força i per atemptat contra els agents de l’autoritat.
Els tres detinguts han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa, que haurà de determinar les mesures judicials pertinents.