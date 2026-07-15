Que faràs amb el teu gos aquest estiu?

Per a moltes famílies, preparar les vacances també significa decidir què fer amb el seu animal de companyia. Per evitar que aquesta època es tradueixi en més abandonaments, l’Ajuntament ha impulsat, un any més, una campanya sota el lema
“Aquestes vacances me’n vaig amb tu”. Les dades del Centre d’Adopcions d’Animals Domèstics (CAAD) evidencien que, entre juny i setembre, els abandonaments augmenten una mitjana d’un 16%. Per conèixer com afronten aquest període els propietaris, hem parlat amb quatre terrassencs que conviuen amb un gos.
Laura Blánquez, 45 anys
“Estaria incòmoda en el viatge, i la deixarem amb una educadora”
Aquest estiu, la Laura combinarà dues fórmules. Quan viatgi amb furgoneta, la seva gossa l’acompanyarà, però durant una escapada curta la deixarà amb una especialista. “Sabem que la gossa estaria incòmode en el viatge, i per això la deixarem amb una educadora canina”, explica. Tanmateix, diu que habitualment busca llocs que acceptin mascotes: “Si anem a una zona de platja, mirem que hi pugui accedir, tot i que és una mica difícil”.
Mercè Pou, 28 anys
"Si tinc una gossa és per estar amb ella, per cuidar-la jo"
En el cas de la Mercè, tindrà doble escapada aquest estiu: “D’una banda vaig a La Fosca (Palamós). Els meus pares lloguen una casa i allà sí que m’emportaré a la gossa. També me’n vaig a un hotel ‘pet friendly’ amb la meva parella”. De fet, sempre intenta que la seva mascota l’acompanyi durant les vacances. “Si tinc una gossa és per estar amb ella, per cuidar-la jo”, subratlla, afegint que “tinc la sort de tenir a la meva mare, que també pot estar amb ella”.
Fuad Costa, 25 anys
"Quan marxa un de la família l’altre es queda amb el gos"
Les vacances les té ben organitzades perquè el seu gos sempre estigui ben atès. “No marxem tots a la vegada, així que quan marxa un de la família l’altre es queda amb el gos”, diu el Fuad. Assegura que aquesta és la fórmula que acostumen a seguir cada any, tot i que “algun cop l’hem deixat a casa d’algun amic”. Quan es tracta de sortides puntuals amb la seva família, sí que procura escollir destinacions on “les mascotes puguin anar-hi”.
Juan José Gualda-Gea, 29 anys
"El trobaré molt a faltar, però sé que estarà ben cuidat"
El destí de la mascota serà diferent del seu. “El meu gos marxarà amb la meva parella al País Basc, perquè a Almeria fa molta calor. A més, allà tenim un altre gos i no es porten gaire bé”, explica. Tot i admetre que “el trobaré molt a faltar”, sap que “estarà ben cuidat”. Sobre l’abandonament d’animals, apunta que “al meu poble vaig estar col·laborant amb una associació canina. Allà, on la caça és típica, veus molt abandonament de gossos”.