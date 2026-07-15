Terrassa frega els 40 graus en una jornada de rècord: "Això és més propi de climes equatorials"

L'esperat pic de la tercera onada de calor que assota Catalunya prometia posar a prova tots els termòmetres, i tot i que Terrassa finalment no va superar la barrera dels quaranta graus, la jornada d'aquest dimecres, 15 de juliol, ha deixat dades absolutament esgarrifoses i inèdites. No ha estat només una qüestió de màximes extremes, sinó d'una combinació asfixiant i tropical que els experts mai havien registrat a la ciutat egarenca.
"Les temperatures d’aquest dimecres són esgarrifoses, és probable que aquest sigui el juliol més calorós de la història, anem de record en record", adverteix en Josep Maria Gibert, exprofessor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i responsable de l’estació meteorològica de la universitat i qui recull dades de forma activa des de 1965, heretant una sèrie històrica local que es remunta a 1897.
Més enllà dels valors absoluts, el gran fet excepcional d'aquest dimecres ha estat la humitat extrema a temperatures altíssimes, un fenomen totalment anòmal a la depressió del Vallès durant les onades de calor.
A les 15 hores, el termòmetre marcava 36ºC a l'estació de la Rambla (controlada per Gibert), però la humitat relativa se situava en un increïble 62%. "Això és històric, per això tenim aquesta sensació de xafogor", explica el meteoròleg. "L’habitual és que quan s’arriba a pics de temperatura tan alts, la humitat sigui baixa". Per posar-ho en perspectiva, durant l'anterior pic de calor del passat 8 de juliol, la humitat a la ciutat va caure fins al 16%.
La dada tècnica que millor il·lustra aquesta "tropicalització" del clima de Terrassa és la del termòmetre humit (l'instrument que mesura la temperatura de l'aire evaporant aigua artificialment per simular la refrigeració del cos humà). Aquest dimecres, el termòmetre humit ha arribat als 30ºC. "El més alt que jo recordo haver mesurat eren entre 24 i 26 ºC, això és més propi de climes equatorials", alerta Gibert.
Un mapa de calor sense treva a Terrassa
Tot i no batre el rècord absolut de la ciutat (que es manté en els històrics 42,6ºC del 6 de juliol de 1982), les diferents estacions de la ciutat han viscut una tarda de forn. A les 15.30 hores, aquests eren els registres de referència:
- Estació del Servei Meteorològic de Catalunya a Can Poal: 39,4ºC
- Estació de Can Boada: 39,3ºC
- Estació de la Rambla (controlada per Josep Maria Gibert): 38,3ºC
Superar els 40 graus continua sent, històricament, una “rara avis” a Terrassa. Des de 1965 només ha passat quatre vegades: la primera l'any 1982, i la darrera, fa poc, el 18 de juliol de 2023, amb 40,2ºC. No obstant això, Gibert no descarta que aquest estiu es torni a trencar la barrera: "Haurem d'esperar a l'agost".
Trenta dies de rècord
La mitjana climàtica de Terrassa s'està disparant per culpa d'una calor de fons constant que no dona respir, especialment a les nits. La ciutat enllaça des del 13 de juny una ratxa ininterrompuda on les temperatures màximes no baixen dels 30ºC i, el que és pitjor per al descans de la ciutadania, les mínimes no baixen dels 20ºC.
Aquesta anomalia ja es va començar a notar a la primavera: l'abril i el maig d'aquest 2026 es van trencar els rècords de la mínima més alta de la història, registrant nits tropicals fora de temporada. A més, el passat 9 de juliol es va establir un nou sostre històric de calor nocturna amb una temperatura mínima de 25,6ºC, una autèntica nit tòrrida.
Amb la llibreta a la mà, Gibert fa una suma reveladora: si agafem la darrera quinzena de juny d'enguany (amb una mitjana de 27,4ºC) i hi sumem aquesta primera quinzena de juliol (amb 28,4ºC de mitjana), s'obté un període equivalent a un mes complert amb la temperatura mitjana més alta de tota la història de Terrassa, superant l'agost de 2003 (27,4ºC), que fins ara ostentava el lideratge.
A Josep Maria Gibert, després de més de mig segle observant el cel i anotant dades a Terrassa, el que realment l'inquieta no són els rècords puntuals d'unes hores de calor extrema.
"Sempre ens fixem en els pics de temperatura, però el més preocupant és que cada estiu és més càlid de mitjana que l'anterior. És una tendència que mai es frena, no dona treva", conclou, mirant més enllà de la ciutat. "Veiem l'aigua dels mars a més de 25ºC, i fins i tot a 30ºC a Mallorca".