Emotiu comiat a l’Enzo, el jove de 16 anys mort en un accident a la C-1415a

El quilòmetre 26,4 de la carretera C-1415a, que connecta Castellar del Vallès amb Matadepera, es va omplir dimarts al vespre de flors, records i una profunda consternació. Els familiars, amics i éssers estimats de l'Enzo, el jove de només 16 anys que va perdre la vida diumenge passat en un tràgic accident de trànsit, es van aplegar al lloc dels fets per acomiadar-se d'ell i retre-li un darrer homenatge.
El sinistre va tenir lloc diumenge, quan el vehicle en el qual viatjava el menor va sortir de la via i va impactar contra un arbre. En un acte carregat d'emoció, desenes de persones van dipositar rams de flors al peu de l'arbre on va tenir lloc el fatal xoc, transformant temporalment l'espai en un altar de record per al jove.
Mesures de seguretat per a un adeu tranquil
Davant la previsió d'una gran afluència de persones i per tal de garantir la seguretat de tots els assistents en un punt de la xarxa viària que pot resultar perillós, la carretera va quedar tallada temporalment al trànsit mentre es desenvolupava l'acte de comiat.
L'operatiu va comptar amb la col·laboració i el desplegament dels cossos de seguretat i d'emergències, fet que va permetre que l'homenatge es pogués dur a terme amb total recolliment i sense cap incident de trànsit.
El sincer agraïment de la família
Després de la dolorosa trobada, un membre de la família de l'Enzo va voler fer públic un comunicat a través de les xarxes socials per agrair profundament el suport i la facilitat que van donar les institucions i els cossos policials per fer possible aquest comiat tan necessari per al seu dol.
"Avui volem expressar el nostre més sincer agraïment als Mossos d'Esquadra, a la Policia Local de Castellar del Vallès i a l'Ajuntament de Castellar del Vallès per la immensa sensibilitat, respecte i humanitat que ens heu demostrat. Gràcies per permetre'ns portar tots els rams de flors fins al lloc on l'Enzo va perdre la vida, per tallar la carretera perquè poguéssim acomiadar-nos d'ell amb la tranquil·litat i el respecte que mereixia i, sobretot, per acompanyar-nos i cuidar-nos en un moment tan difícil."