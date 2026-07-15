Terrassa obre un procés participatiu per reactivar el Mercat de Sant Pere

Terrassa vol reactivar el Mercat de Sant Pere, afectat pel tancament de parades, implicant-hi paradistes i ciutadans. Segons ha confirmat aquest dimecres el govern durant la comissió de Promoció Econòmica, i han ampliat posteriorment fonts municipals, s’obrirà un procés participatiu, i el primer pas serà el llançament d’una enquesta ciutadana, previsiblement a través de la plataforma Participa, per recollir informació sobre hàbits de compra i expectatives de futur d’un equipament que ha de funcionar com a motor de les botigues de la zona.
L’enquesta diagnosticarà els hàbits de compra, la valoració dels preus i els motius per anar al mercat o no, a més de recollir propostes per revitalitzar-lo. “La idea és que la gent pugui dir la seva i a partir d’aquí iniciar tot aquest procés”, han dit fonts municipals.
La iniciativa s’emmarca en un procés participatiu més ampli, amb l’assessorament d’empreses especialitzades, que busca redibuixar el model del mercat amb la complicitat dels paradistes que encara hi resisteixen. Actualment n’hi ha al voltant d’una quinzena. En aquest sentit, durant la comissió s'ha destacat que ja s’ha desmuntat alguna parada històrica en mal estat per recuperar l’espai i fer-hi activitats, i que s’ha aconseguit atreure un nou operador.
La voluntat política és clara: que el Mercat de Sant Pere es converteixi en “el centre de la dinamització comercial” del barri i actuï com a primer gran motor econòmic també dels vials de l’entorn, tal com ha expressat el regidor de Comerç, Xavier Cardona. Tot i que el projecte fa temps que es treballa amb trobades amb els paradistes, no ha estat fins ara que ha començat a concretar-se.
Quan es tanqui l’enquesta en les setmanes vinents, s’obrirà un debat per redissenyar l’equipament i combinar-hi les parades amb activitats complementàries.
Pla d’acció al carrer Ample
D’altra banda, fonts municipals han assegurat que el pla d’acció per reactivar l’eix comercial del carrer Ample és sobre la taula, encara sense calendari ni cap proposta ferma.
La intenció és evitar noves diagnosis i avançar amb mesures sobre els usos dels baixos comercials, però el govern ha explicat a preguntes de l’oposició que ara mateix concentra tots els esforços al mercat confiant que el seu impuls beneficiarà de retruc aquest carrer. El govern també ha avançat que prepara una Nit dels Comerços, per retre homenatge a les botigues centenàries o emblemàtiques.