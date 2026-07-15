L'estiu també combat la soledat: Terrassa impulsa una vintena d'activitats per a la gent gran

L'estiu pot convertir-se en una època especialment complicada per a moltes persones grans que viuen soles. Amb les ciutats més buides, les vacances de familiars i amics i el tancament temporal de molts serveis i equipaments, la sensació d'aïllament acostuma a intensificar-se. Per fer front a aquesta realitat, la Fundació "la Caixa", l'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han presentat la programació estival del programa Sempre Acompanyats, una iniciativa que busca prevenir la soledat no desitjada entre les persones majors de 60 anys a través d'activitats comunitàries i espais de relació.
El programa, que actualment dona suport a 245 persones dels districtes 1 i 4 de Terrassa, posa el focus en el benestar emocional i la creació de vincles socials durant els mesos d'estiu. La iniciativa es desenvolupa gràcies al treball de l'equip tècnic de Creu Roja, una xarxa de més de 40 agents locals i persones voluntàries i una metodologia participativa que implica administracions, entitats i la mateixa comunitat.
La programació d'aquest estiu ofereix activitats gratuïtes pensades per fomentar tant el benestar físic com l'estimulació cognitiva i les relacions socials. Entre les propostes hi ha tallers d'estimulació cognitiva, com el torneig "A Risk Cat", un joc que promou l'ús de la llengua catalana, així com sessions de simultànies d'escacs. També s'han organitzat activitats físiques com zumba, petanca i exercicis de relaxació, a més de tallers dedicats al benestar emocional, l'autocura i les manualitats.
La iniciativa també aposta per l'oci compartit i les activitats intergeneracionals. Així, el programa inclou cinefòrums, bingo musical, tallers creatius i sessions de ioga en família, amb l'objectiu de crear espais de participació, aprenentatge i convivència adaptats als interessos de les persones participants. Segons els seus impulsors, aquestes activitats contribueixen a reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat i a fomentar que les persones grans mantinguin un paper actiu dins del seu entorn.
Sempre Acompanyats és un programa que pretén donar resposta a les situacions de soledat i aïllament de les persones grans mitjançant la construcció de relacions significatives i el treball comunitari. Durant l'estiu, quan aquest fenomen acostuma a accentuar-se, la iniciativa reforça la seva activitat per garantir que les persones participants continuïn disposant d'espais de trobada, suport i companyia.