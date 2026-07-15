Una nova candidatura de Can Parellada al Pla de Barris amb més inversió

Després que la Generalitat rebutgés l’any passat la candidatura presentada per Terrassa al Pla de Barris, l’Ajuntament referma l’aposta per Can Parellada, en una segona temptativa. Presenta una proposta reformulada sota el nom de “Connectem Can Parellada 2.0” que manté les principals inversions previstes, però que reforça l’enfocament social, redefineix la distribució del pressupost i presenta una estructura molt més estratègica. Aquesta vegada, la intervenció seria entre els anys 2027-2031.
La candidatura presentada i anunciada ahir preveu una inversió de 19,784 milions d’euros, prop d’1,05 milions més que els 18,734 milions previstos en la proposta registrada l’octubre passat. La reformulació també comporta una lleugera reducció del nombre d’actuacions. Si al 2025 es contemplaven 28 intervencions, ara se’n preveuen 26, concentrant una mica més els recursos i definint més els objectius.
Si fa un any la documentació enumerava les actuacions més destacades previstes, ara tota la candidatura s’articula al voltant de set grans estratègies que donen coherència a la intervenció. Aquestes passen per acostar els serveis municipals al barri, reforçar les xarxes de suport comunitari, millorar la connexió amb la resta de la ciutat, transformar l’espai públic, impulsar la rehabilitació participada dels habitatges, crear una infraestructura social de referència amb la futura Biblioteca del Districte 7 i potenciar el corredor verd de la riera de les Arenes.
Entrant en detall
Precisament, l’àmbit social és un dels que guanya més pes respecte a la primera proposta. El nou document preveu 8,175 milions en accions sociocomunitàries, i posa molt més èmfasi en la presència continuada de professionals al barri, la detecció de situacions de vulnerabilitat, l’empoderament del veïnat i les xarxes de suport mutu. També evoluciona la proposta relacionada amb la rehabilitació dels habitatges. Si l’any passat es parlava principalment d’ajuts destinats al manteniment, l’accessibilitat o l’eficiència energètica, la nova candidatura incorpora l’acompanyament tècnic a les comunitats de propietaris i aposta per processos participatius que reforcin la cohesió veïnal de la zona.
A la transició ecològica s’hi destinen 3,845 milions d’euros. Mentre la candidatura inicial destacava mesures com la creació d’horts urbans o la remodelació climàtica de la plaça Ibèria, la nova dona protagonisme al corredor verd de la riera de les Arenes. S’opta per connectar millor el barri amb els espais naturals, incrementar la biodiversitat i adaptar l’entorn als efectes del canvi climàtic.
En canvi, les grans actuacions que havien de transformar Can Parellada es mantenen pràcticament intactes. Es preveuen 6,63 milions d’euros, i s’hi continua incloent obres emblemàtiques i històricament demandades al barri i a l’associació de veïns com ara la construcció del nou pont de prolongació del carrer Itàlia o la reurbanització del carrer Amèrica com a eix vertebrador del barri. També hi ha mencions per a la futura Biblioteca del Districte 7, l’ampliació del Casal Cívic, les millores als equipaments esportius i educatius, els itineraris accessibles cap a l’estació dels Ferrocarrils i els programes d’acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat.
Una nova Oficina del Pla de Barris
Una de les principals novetats és la creació d’una Oficina del Pla de Barris, una estructura específica a la qual ara es destinen 1,134 milions d’euros. Aquesta oficina serà l’encarregada de coordinar i fer el seguiment de totes les actuacions previstes al llarg dels cinc anys d’execució del projecte, vetllant perquè les intervencions urbanístiques, ambientals i socials avancin de manera coordinada. També actuarà com a punt de referència entre l’Ajuntament, les entitats i el veïnat, impulsant la participació ciutadana, el control del calendari i del pressupost, així com l’avaluació dels resultats. Així, el consistori reforça la governança del projecte amb un equip dedicat exclusivament a gestionar la intervenció.