L'Ajuntament arxiva l'expedient informatiu a l'empresa dels menjadors escolars

L'Ajuntament de Terrassa ha arxivat i finalitzat l'expedient informatiu obert a Mediterránea de Cátering SLU, concessionària del servei de menjadors escolars. La decisió s'ha pres després que la companyia presentés tota la documentació requerida i un pla de treball per al curs vinent. El consistori ha tancat el procediment amb el compromís de fer un seguiment estricte. Segons han detallat els responsables municipals durant la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació, s'ha analitzat tota la informació requerida sobre manteniment i, a partir del primer trimestre, l'administració estarà "a sobre" per garantir que l'empresa compleixi el que ha promès.
Si bé el procediment s'ha tancat ara sense cap sanció –s'ha recordat que només era de caràcter informatiu–, l'administració ha precisat que, en cas de reincidència, aquest document servirà "com a fase prèvia" d'un possible expedient sancionador emparat per la llei de contractació.
La resolució del cas s'ha donat a conèixer de manera oficial arran d'una pregunta formulada pel regidor socialista Carlos Lázaro durant la comissió.
Des de l'àrea d'Educació s'ha volgut rebaixar el to. Segons han insistit, "el problema no era tan greu" i es limitava sobretot a qüestions relacionades amb "el gramatge del pollastre o del peix".
Amb tot, la portaveu d'Esquerra Republicana, Ona Martínez, ha instat l'equip de govern a fer "una mica d'autocrítica respecte a com es va comunicar aquest expedient informatiu". La representant republicana considera que la gestió pública del cas va generar "més alarma que altra cosa" i que tractar un tràmit informatiu d'aquesta manera "només va generar confusió" entre les famílies, que de cop i volta es van veure abocades a preocupar-se sobre les condicions en què menjaven els seus fills.
Tot i la voluntat política de rebaixar la tensió, el decret municipal que va motivar l'obertura de l'expedient documentava importants deficiències alimentàries i logístiques durant l'execució del contracte. L'informe constatava la manca reiterada de proteïna animal, amb racions de només 9 grams d'ou en lloc dels 60 previstos, i àpats servits sense els ingredients estipulats. Aquesta falta de previsió va culminar el 9 de març del 2026 amb un incident generalitzat a causa de l'enviament insuficient de matèria primera, fet que va obligar a improvisar canvis de menú sense aplicar cap pla de contingència conjunt. Tot plegat després de les denúncies de diverses de les AFA de la ciutat.
D'altra banda, l'expedient assenyalava problemes de manteniment que posaven en risc la seguretat laboral i afectaven el servei, com ara reixetes de fregidora trencades, un rentavaixelles fixat amb el mànec d'una escombra o la impossibilitat de fer truites per la falta de paelles durant mesos. Aquestes irregularitats se sumaven a l'incompliment en el lliurament de la documentació mensual obligatòria, com els albarans de productes ecològics i els llistats complets d'assistència.
Matrícula viva i impacte real
Durant la comissió també s'ha exposat la realitat de la mobilitat d'alumnat a la ciutat, a partir de les dades del darrer Consell Escolar Municipal. Al llarg del curs van entrar per matrícula viva 576 alumnes a primària, però 517 van causar baixa, deixant un saldo net positiu de 59 alumnes.
La tècnica municipal ha subratllat que, tot i que numèricament el saldo pugui semblar assumible, l'impacte d'aquest degoteig és enorme per als centres. "Quan una persona arriba a un nou centre escolar, hi ha un procés d'adaptació, i si no hi ha la llengua, encara més complicat", ha advertit, remarcant l'esforç d'acompanyament i ajust administratiu que han d'afrontar les direccions contínuament.
Ampliació de l'oferta de FP Dual
Per altra banda, també s'ha anunciat l'ampliació de l'oferta de Formació Professional Dual a les instal·lacions municipals, que creix de 14 a 25 places. A les estades que ja feien els estudiants d'Educació Infantil de l'Institut Montserrat Roig i de l'Escola Joaquima de Vedruna a les escoles bressol de la ciutat, ara s'hi incorporen noves especialitats educatives.
En concret, els alumnes d'Integració Social podran formar-se a les escoles d'educació especial Fàtima i El Pi, i els de Gestió Administrativa s'integraran a l'escola municipal d'adults La Llar. La intenció de l'Ajuntament és continuar obrint més departaments a noves branques formatives per poder acollir encara més estudiants en pràctiques de cara als pròxims cursos.