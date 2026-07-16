Quins són els noms més posats als nadons al Vallès el 2025?

La tria del nom dels fills és un clar reflex de les modes i les sonoritats del moment. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de l'any 2025, el mapa de preferències als bressols catalans i vallesans ha viscut un tomb de 180 graus. Noms que havien tocat el cel el 2024, com Sofia o Mateo, han deixat pas a l'hegemonia de Júlia i a un pols molt renyit entre Nil i Biel.
Nil i Biel es disputen el tron dels nens
Després que l'any 2024 Mateo dominés el Vallès Occidental, el 2025 ha portat una revolució. Nil ha fet un cop de puny a la taula i s'ha convertit en el rei indiscutible de la comarca, sent triat fins a 69 vegades (pràcticament 20 de cada 1.000 nens nascuts al Vallès). Deixa enrere Hugo (55 parts) i el mateix Mateo, que cau a la tercera posició amb 54 eleccions.
Aquesta febre comarcal per Nil contrasta amb la tendència de Catalunya, on el líder absolut de l'any és Biel amb 378 nadons (uns 13 de cada 1.000). Nil li trepitja els talons a nivell català des del segon lloc amb 375 nadons, mentre que el clàssic Marc es manté tercer amb 371. El perdedor de l'any és Martí: després de liderar Catalunya el 2024, cau a la cinquena posició.
Júlia recupera la corona perduda
En l'apartat femení, s'ha acabat el breu regnat de Sofia. Aquest 2025, Júlia ha recuperat la corona de forma aclaparadora. Ha estat el nom preferit a Catalunya amb 449 nadons (17 de cada 1.000 nenes), i també el número u al Vallès Occidental, triat per 64 famílies (20 de cada 1.000 nenes de la comarca).
La medalla de plata a la comarca se l’emporta Lucía (56 parts), rebaixant Sofia a la tercera posició amb 55 registres. Completen el top 5 vallesà Ona (45) i Emma (43).
Un país dividit pels gustos
L'anàlisi territorial de l'Idescat demostra que els gustos canvien segons la geografia. Tot i que el Vallès Occidental s’emmarca dins de l'Àmbit Metropolità, els vallesans van a la seva:
Nens: A l'Àmbit Metropolità guanya Mateo, Jan lidera a Girona i Tarragona, Marc al Penedès i a l'Ebre, Hugo a Ponent i Pau al Pirineu. Al Vallès, el líder és Nil.
Nenes: Sofía/Sofia és la líder de l'Àmbit Metropolità i l'Ebre, mentre que Júlia s'imposa al Penedès, Ponent, Tarragona i la Catalunya Central. Martina és la preferida a Girona i al Pirineu.
El rànquing confirma que triomfa la llei de la senzillesa, amb noms de només tres o quatre lletres. Com a curiositat d'aquest minimalisme, el tancament del top 10 femení al Vallès Occidental registra un divertit triple empat a 36 eleccions de tres noms gairebé clons: Laia, Lia i Mia.