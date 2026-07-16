Comencen les obres per reparar el col·lector de l'avinguda de Jacquard

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest matí els treballs per arranjar un tram malmès de la xarxa de clavegueram a l’avinguda de Jacquard, al barri de Vallparadís. Una actuació que permetrà reobrir el trànsit en un màxim d'un mes. D'altra banda, el consistori preveu que a finals d'aquest juliol arrenqui una intervenció similar al carrer de Josep Trueta.
L'origen de les obres a l'avinguda de Jacquard es remunta al maig passat, quan es va detectar un esvoranc a la calçada a prop de la cruïlla amb el carrer de Colom.
El consistori va tallar immediatament la circulació del carril afectat com a mesura preventiva i va fer una inspecció d'urgència. La regidora d'Obres Públiques, Montserrat Alba, ha afirmat: "Vam prioritzar la seguretat i un cop feta l'anàlisi pertinent, estem en disposició d'efectuar les obres de reparació". Alba també ha agraït la paciència del veïnat i ha afegit: "Esperem que en màxim un mes la situació estigui resolta i podrem reobrir els dos carrils de circulació d'aquest tram de l'avinguda".
L'actuació a Vallparadís es divideix en dues fases. La primera consisteix a excavar una rasa per sanejar la zona i substituir la canonada malmesa, amb una durada prevista de tres o quatre setmanes. Un cop s'acabi aquesta intervenció, es restituirà el trànsit a la via. Més endavant, durant el quart trimestre del 2026, s'introduirà una mànega per reparar el col·lector des de l'interior i donar l'obra per finalitzada.
Actuació al carrer de Josep Trueta
En paral·lel, l'Ajuntament treballa per començar aviat les obres de reparació al col·lector del carrer de Josep Trueta. La previsió és iniciar els treballs confinats aquest mateix mes de juliol, fet que obligarà a tallar parcialment el vial per mantenir els pous de registre oberts i garantir la seguretat mentre s'opera des de dins de la xarxa de clavegueram. Una vegada enllestides aquestes tasques interiors, l'obra civil per substituir el tram de col·lector malmès es durà a terme durant el quart trimestre del 2026.