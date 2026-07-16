Els Minyons de Terrassa debutaran a Cabrera de Mar per primera vegada amb la mirada posada a les Santes

Els Minyons de Terrassa tornen a plaça després d’uns dies de merescut descans posterior a la Festa Major. La colla egarenca afronta aquest dissabte, 18 de juliol, una cita històrica i inèdita: actuarà a Cabrera de Mar per primera vegada en els seus gairebé cinquanta anys de trajectòria.
La diada tindrà lloc a les 17 hores de la tarda a la plaça de l'Ajuntament del municipi maresmenc, on els terrassencs compartiran plaça amb els Capgrossos de Mataró. Aquesta actuació enceta un tram final de la temporada abans de les vacances d'estiu que estarà molt vinculat a la comarca del Maresme.
Un banc de proves per reactivar la maquinària
L'objectiu principal dels de la camisa malva a Cabrera de Mar és clarament estrategic. Després de la brillant actuació de la Festa Major de Terrassa —on van descarregar el 2 de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el pilar de 7 amb folre—, la formació planteja aquesta diada com un banc de proves ideal.
Les intencions de la tècnica per a dissabte se centren en rodar estructures de vuit pisos per reactivar la maquinària després de l'aturada; donar minuts i rodar posicions clau als troncs i a les pinyes de la colla; assentar les bases per recuperar de manera immediata el màxim nivell de cara als compromisos més exigents del calendari.
Per a la colla, aquest rodatge a Cabrera de Mar es considera indispensable per preparar amb garanties la transcendental diada de Les Santes de Mataró, que se celebrarà el cap de setmana següent i on els egarencs volen tornar a oferir la seva millor versió.