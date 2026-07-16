Lluís Puig celebra l'aval del TJUE a l'amnistia: "És una sentència de transcendència històrica"

L'exconseller terrassenc Lluís Puig ha rebut amb un "estat personal altament de felicitat i de tranquil·litat" la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'avalar gran part de la llei d'amnistia en relació a les acusacions de malversació. En unes declaracions al Diari, Puig ha remarcat la rellevància que el tribunal europeu es pronunciï favorablement, tot i admetre que les hores prèvies a la resolució les ha viscut amb nervis: "El saber que hi ha un dia que el tribunal més important d'Europa està parlant de tu, per molt que estiguis tranquil, no deixes de passar unes hores de nervis". L'exconseller ha aprofitat per lloar la discreció de la justícia europea, ja que "mai s'ha filtrat res, cosa que a Espanya sempre s'han filtrat les coses dies abans que es fes la sentència oficialment".
Aquesta resolució suposa per a Lluís Puig un èxit personal però també col·lectiu. Ell mateix ho qualifica com la seva "quarta victòria" internacional, després que es rebutgés la seva extradició des de Bèlgica en dues ocasions i d'obtenir una resolució favorable posterior del mateix tribunal europeu. En aquest cas, la decisió afecta directament la seva causa per malversació i la de 30 persones més processades pel Tribunal de Comptes.
D'altra banda, la justícia europea també ha avalat els arguments de les defenses en el cas dels membres dels CDR investigats per terrorisme a l'Audiència Nacional.
Per això, més enllà de la seva situació, el terrassenc ha volgut posar èmfasi en aquestes persones, destacant que amb aquesta sentència "poden respirar tranquils" i que la seva aplicació hauria de ser com més ràpida millor. "Aquests avui podran obrir com a mínim una ampolla de cava", ha celebrat.
L'espera del Tribunal Suprem
La resolució del TJUE no implica per si sola el retorn a Catalunya de l'exconseller Puig, com tampoc del president Carles Puigdemont o del també exconseller Toni Comín. Tampoc suposa la rehabilitació política immediata del líder d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ni dels exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, condemnats per malversació.
Davant d'aquest escenari, el terrassenc adverteix que el camí legal encara no s'ha acabat. Recorda que falta que resolgui el Tribunal Constitucional i lamenta la dilatació i la "gestió del calendari" d'aquest òrgan, remarcant que ja s'havia avalat el text anteriorment.. "Ens falta que resolgui el Tribunal Constitucional i, si resol, haurem d'esperar a veure què es pot arribar a inventar més al Tribunal Suprem" per evitar l'aplicació de l'amnistia.
L'exconseller ha afirmat que aquesta sentència és d'una "transcendència històrica" perquè demostra amb "tota la tranquil·litat del món que això no afecta els interessos de la Unió Europea" sense qüestionar la voluntat independentista.
El desig de tornar a Terrassa
Després de 9 anys d'exili, la perspectiva d'un retorn a Catalunya sembla més propera. Tot i això, Lluís Puig deixa clar que la seva motivació durant tot aquest temps ha estat "persistir, resistir i lluitar i espero que amb dignitat". L'egarenc reafirma que no abaixarà la guàrdia ara, especialment després d'una nova resolució que avala els seus posicionaments. El seu objectiu és fer el viatge de tornada cap a Terrassa "a totes, però quan toqui i amb la cara molt alta".