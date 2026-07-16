La UPC reivindica la investigació tecnològica en l'àmbit de la salut

L’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) ha acollit aquest dijous la jornada “La recerca que cura: UPC, tecnologia i la salut del futur”. La trobada ha reunit prop d'un centenar de participants per posar en valor la investigació en salut de la universitat i connectar-la amb l’ecosistema sanitari i empresarial.\r\n\r\nL’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d’Universitats, Joan Salvador, han inaugurat la sessió amb el rector de la UPC, Francesc Torres; el director de l’Eseiaat, Jordi Voltas, i el de l’Institut de Recerca i Innovació en Salut (IRIS), Josep Maria Font. L’acte ha estat impulsat pel Rectorat i coorganitzat per l’IRIS, l’Eseiaat, l’INTEXTER i la FOOT. Durant el matí s'han presentat projectes amb impacte clínic, iniciatives de doctorands i experiències de transferència tecnològica. També s'ha fet una taula rodona sobre nous perfils professionals per compartir coneixement, crear col·laboracions i consolidar la ciutat com un gran referent.\r\n