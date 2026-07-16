Suar la samarreta a cop de trabuc: Terrassa reviu la guerra carlina en ple juliol

"Com es pot fer, amb aquesta calor, la guerra carlina?" La resposta només la tenen la Colla dels Federins de Terrassa. Lluny de buscar el refugi de l'aire condicionat, la colla local i centenars de trabucaires d'arreu de Catalunya plantaran cara al termòmetre aquest dissabte 18 de juliol per omplir la ciutat de gresca, soroll de pólvora i tradició. Els amfitrions han preparat un programa doble que començarà de bon matí amb un caire més solemne i esclatarà a la tarda amb una gran cercavila que culminarà amb música i misteri al cor de Terrassa.
Els actes arrencaran a les 11.30 hores amb un ambient més íntim i de reconeixement. Convidats per l’Associació de Veïns del Barri Universitari Cementiri Vell, els Federins es trobaran davant del Monòlit del Cementiri Vell (al passeig de Joan Miró) per dur a terme la tradicional ofrena floral i les primeres galejades d’honor de la jornada.
Tarda de galejades amb cinc colles convidades
A la tarda, quan el sol comenci a donar treva, el protagonisme serà per al soroll. A partir de les 18.00 hores, les colles es concentraran al passeig del Vint-i-Dos de Juliol, a la cantonada amb el carrer del Nord (davant de l'Estació del Nord). Perquè fer la "guerra" en solitari a ple estiu cansa el doble, els Federins estaran molt ben acompanyats per cinc colles vingudes d'arreu del territori: L'Associació Cultural Escamot Trabucaire d'Esplugues de Llobregat, els Trabucaires de la Vila de Gràcia, els del Prat de Llobregat, els de Caseres i els de Sant Cugat del Vallès
A les 18.30 hores s'iniciarà la cercavila, que estarà musicalment amenitzada per les notes de les Gralles de Vilatrobada. El recorregut passarà pel carrer del Nord, farà una primera actuació a la placeta de Mossèn Cinto Verdaguer, continuarà pel carrer de Fondo fins a la placeta de Saragossa (on hi haurà una nova actuació), i enfilarà el carrer Sant Pere, el carrer de la Palla, de nou el carrer Sant Pere i la placeta de la Font Trobada. La cercavila acabarà al raval de Montserrat, davant de l'Atri de l'Ajuntament, on es farà la darrera representació de foc.
Misteri i ballada popular a la Plaça Vella
Un cop acabades les galejades, la comitiva es dirigirà pel carrer de Cremat fins a la Plaça Vella, on es desvetllarà el secret millor guardat de la Diada. A les 19.50 hores, des de l'escenari principal, tindrà lloc la investidura de la Trabucaire d'Honor. Des de l'organització no han volgut revelar la seva identitat, però avancen que es tracta d'una "noia molt trempada" que s'ha guanyat a pols el reconeixement de tota la colla i de la ciutat.
Per tancar la jornada i acabar d'espolsar-se la calor de sobre, la Diada es acomiadarà amb els peus en moviment. Els Ministrils del Raval agafaran el relleu a l'escenari amb el seu tradicional concert de balls populars, una invitació oberta perquè trabucaires, veïns i visitants converteixin la Plaça Vella en una gran pista de ball de nit d'estiu.