Saps on és... la pedra convertida en guardiola?

Es poden trobar elements que rememoren el passat o que recorden que pertanyien a l’empresa que era la que gestionava l’edifici on reposen (o al seu costat). Són mostres d’una identitat corporativa que transporten a èpoques anteriors i, potser només per aquest motiu, poden omplir de nostàlgia les ments dels que enyoren alguns dels temps més ancians, amb el sentit d’antic, no de vell.
Suposa un bon exemple d’això aquesta escultura que es pot contemplar encara a la rambla d’Ègara, a la seu de LaFact Cultural, abans Centre Cultural de Caixa Terrassa. Està feta de pedra i l’autor fou l’artista Josep Codó Masana, l’any 1988. Nascut a Sant Cugat del Vallès, el 17 de març de 1946, Codó, a qui també li adjudiquen el nom de Pep, en algunes fonts se’l defineix com “un escultor que ha destacat pels seus treballs amb la pedra de diferents característiques”. També es remarca que ha fet obres que “van de la figuració a l’abstracció”. A més, s’afegeix que les seves escultures “s’han pogut veure per tot el país i en diferents ciutats estrangeres com Nova York o Ginebra i també formen part del paisatge urbà de diverses poblacions”, com és el cas de Terrassa.
Es diu L’estalvi
L’obra es diu “L’estalvi” i, com es pot llegir a la seva placa, és una “escultura al·legòrica” que buscava representar “una guardiola” de la mateixa forma que la utilitzava Caixa de Terrassa quan existia, com a imatge corporativa, entre el període comprés entre els anys 1986 i 1999.
“L’estalvi” presenta una forma rectangular i mostra alguns relleus d’aquestes guardioles, com si sortissin del seu lloc original. La part de sobre és irregular, com si s’hagués tallat la pedra i no s’hagués polit. Un efecte interessant.