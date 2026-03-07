Els Minyons de Terrassa busquen canalla: "Com més en tinguem, més castells podrem fer"

Sempre és important assegurar la continuïtat d'una entitat a través del relleu generacional, i en l'univers casteller aquest factor guanya especial rellevància. Per poder fer castells, és essencial tenir un gran volum de gent per a la pinya, però és igual (o més) important tenir canalla que coroni les estructures humanes. Precisament per atraure persones d'aquest rang d'edat, aquest dissabte els Minyons de Terrassa han organitzat una jornada amb activitats enfocades a engrescar els nens i nenes que no havien participat mai en un castell.
"El que volem és que la canalla es descalci, es posi una faixa i un casc i pugui viure què és un castell", ha assegurat al Diari de Terrassa la cap de la comissió pedagògica i de l'àrea social de la colla, Ariadna Rizo. Entre les activitats que han pogut gaudir hi havia un taller de castells, on els infants s'han pogut enfilar i on se'ls ha explicat en què consisteix efectuar un castell, i també activitats més tranquil·les, com un taller per fer mocadors castellers o activitats de circ que treballaven l'equilibri. "Sempre estem oberts que vingui canalla a la colla", ha apuntat Rizo, i ha afegit que és necessari aquest flux constant d'infants "perquè creixen i l'has d'anar canviant". "Com més canalla tinguem, més castells podrem fer", ha destacat.
De fet, que s'apuntin infants és un bon auguri perquè s'acostin noves persones a la colla. "La canalla moltes vegades és la que arrossega a les famílies a venir a la colla, i després arrosseguen els amics, altra família, etc.", ha explicat la malva, i ha afirmat que "així és com creix la colla". La cap de la comissió pedagògica de la colla ha valorat molt positivament la resposta de les famílies terrassenques, moltes d'elles noves.
En Xavier Riera i la seva família, que formen part dels Minyons des del maig de l'any passat, són un clar exemple d'aquest fenomen. "Va venir la meva filla amb tres anys a l'assaig un dimecres, a jugar, provar i mirar què era una colla castellera des de dins, i divendres ja vam venir a assajar tots junts", ha recordat, i ha destacat que "des d'aleshores no hem fallat gairebé cap assaig". En el seu cas, sí que eren aficionats del món casteller, però sempre ho havien vist des de darrere de la barrera. Tampoc tenien ningú en el seu entorn social que en formés part d'alguna colla. "Des de fora sembla un món molt tancat, molt hermètic, però no és així, és tot el contrari", ha assenyalat, i ha destacat que el fet de formar-hi part ha estat una experiència de "creixement personal" gràcies, en gran part, a la "relació amb la gent de tota mena i edat".
Per tancar el matí de dissabte casteller, els malves han dut a terme la primera actuació castellera de la temporada al pati de Cal Reig, on han mostrat l'evolució dels primers assajos de la colla i en la qual han encetat l'embranzida amb la qual busquen superar-se a ells mateixos enguany.