Casa Gispert, botiga centenària: "Vam veure que fora de Barcelona també hi havia una demanda creixent"

Poques empreses poden explicar una història tan llarga com la de Casa Gispert. Tot i que l’establiment situat a Terrassa és relativament recent —va obrir l’any 2015—, forma part d’una empresa amb arrels que es remunten al 1851, al barri del Born de Barcelona.
Aquell any, Josep Gispert va fundar una botiga especialitzada en productes com fruita seca, cafè, té, cacau, espècies i altres productes arribats de les Amèriques. Amb el temps, Casa Gispert es va anar consolidant fins a convertir-se en un referent. “Al llarg de les generacions, el negoci ha evolucionat mantenint sempre el mateix compromís amb la qualitat i amb una manera de fer molt artesanal”, explica la directora, Gemma Marín.
El cor històric de l’empresa continua sent la botiga del carrer dels Sombrerers, que conserva bona part del mobiliari original i ha estat reconegut amb el segell de Comerç Emblemàtic de Barcelona. “Entrar-hi és gairebé fer un viatge en el temps”, diu Marín, que destaca elements com les prestatgeries de fusta o el taulell fet d’una sola peça de noguer.
Un dels grans secrets de la casa és un forn de llenya únic a Europa amb què es torra la fruita seca. Es tracta d’un sistema artesanal que es manté des dels inicis de la botiga i que “permet una torrada lenta i homogènia que preserva molt bé les propietats del producte”, assenyala la directora. Aquest procés, fet amb llenya d’alzina, dona als productes un aroma i una textura molt característics.
Durant molts anys, Casa Gispert va ser exclusivament la botiga del Born. Però amb el temps la marca va decidir fer el salt a altres ciutats. “Vam veure que fora de Barcelona també hi havia una demanda creixent, tant de clients particulars com de professionals de la gastronomia”, explica Gemma Marín.
En aquest context va néixer la botiga ubicada al carrer dels Gavatxons, 21, impulsada també per la proximitat amb l’obrador que l’empresa té a Viladecavalls. “Des de la seva obertura el 2015, la resposta ha estat creixent i molt positiva”, afirma. Molts clients ja coneixien la marca, mentre que altres l’han descobert a través d’aquest nou establiment.
La fruita seca torrada al forn de llenya continua sent el producte més emblemàtic, especialment ametlles i avellanes, tot i que l’oferta és més àmplia: cafè aràbiga de torrat natural, espècies de tot el món, xocolata, mel, oli d’oliva verge extra i molt més.
Després de 175 anys, Casa Gispert continua fidel a la seva filosofia. “Probablement, el secret és haver mantingut una gran coherència”, reflexiona Marín.