Terrassa estarà present al Tour de França d'enguany, però no té res a veure amb la part esportiva de l'esdeveniment. Serà el grup local Doctor Prats els que s'involucraran en la cursa de ciclisme més prestigiosa composant i interprentant la banda sonora del Grand Depart del Tour, que tindrà lloc a Barcelona el 4 i 5 de juliol. "Ens fa moltíssima il·lusió", han expressat els músics a les seves xarxes socials, i han afegit: "Aquest any, al Tour de França, sonarà Doctor Prats".

En el mateix anunci han fet un petitíssim tastet de com sonarà la cançó, que tot indica que s'anomenarà "Energia". La melodia activa característica del grup se suma a una lletra temàtica on es pica l'ullet constantment al món del ciclisme. La cancó completa es presentará el 26 de març al passeig de Lluís Companys de Barcelona en el marc de la Festa dels 100 dies.