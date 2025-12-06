Sorpresa i resignació al Parc de Sant Llorenç: "No ens hem assabentat que estava tancat"

Aquest dissabte, dia de la Constitució espanyola, ha estat el primer dia festiu des que la Generalitat, seguint les recomanacions de la Unió Europea, ha tancat el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquesta mesura s'ha pres per mantenir controlat el brot de pesta porcina africana (PPA) que va sorgir ara fa una setmana a Cerdanyola del Vallès i que, de moment, no s'ha estès a altres àrees naturals pròximes.
Tot i que ha estat un dels temes més mediàtics al llarg de la setmana, encara hi havia algunes persones que no tenien coneixement d'aquesta restricció, implementada oficialment divendres, i s'han desplaçat fins a les entrades del parc. "Ens hem fet una hora i mitja de cotxe i ara no podem entrar", ha lamentat en Joaquín. Ell i la seva acompanyant venien des de Tarragona expressament per pujar a la Mola i s'han hagut de quedar a l'entrada del camí de Can Robert. "Sí que sabíem que hi havia un perímetre de 6 quilòmetres per la PPA, però no ens hem assabentat que havien tancat Sant Llorenç", ha apuntat l'excursionista, que ha afegit que l'alternativa és fer turisme per Barcelona "tot i 'l'outfit'" d'esport que portaven.
No han estat els únics. Moltes persones s'han acostat a aquesta entrada per haver de girar cua tot seguit i improvisar uns nous plans de dissabte. "Havíem decidit anar a la muntanya cada cap de setmana i justament aquesta vam dir de pujar la Mola", ha explicat en Layner, un veí de Sabadell que també ha vist com els seus plans se n'anaven en orris.
Tot i la frustració i la sorpresa inicials, el seny ha estat predominant en els excursionistes i han entès que la restricció és una mesura adequada per frenar l'expansió de la PPA. "Hem notat que la població, majoritàriament, està conscienciada i no hem tingut cap incident", ha explicat una informadora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que ha explicat que "ningú s'ha intentat colar". De fet, la mateixa informadora ha comentat que aquest dissabte hi havia "molta menys gent del que és habitual", ja que, normalment "a les 9 això està a petar" de cotxes i excursionistes.
La Diputació de Barcelona, responsable del Parc Natural, amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, han desplegat un seguit d'agents i informadors a les entrades usuals per assegurar-se que ningú pugui entrar-hi. Tot i això, ha apuntat un altre informador del parc, "no podem evitar que algú es fiqui per un corriol que no tinguem controlat i hi entri". En qualsevol cas, hi ha agents rurals fent batudes constantment dins de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per tenir una altra capa de vigilància i per evitar possibles actes vandàlics al parc en un moment on hi ha molts menys ulls que puguin ser testimonis d'aquests actes.
Una excepció "contradictòria"
Només hi havia unes persones en concret que sí que han pogut traspassar les barreres de Can Robert: qui tingués reserva prèvia al restaurant de Can Pobla, que és a l'interior del parc. "Nosaltres teníem planejat venir des de l'octubre — ha comentat l'Albert Soler, veí de Matadepera — per celebrar les festes amb uns amics que han vingut fins aquí". No podran dur a terme el pla inicial, que era fer una passejada pel parc i dinar allà, sinó que s'han hagut de conformar només amb la caminada que hi ha fins al restaurant i sempre respectant el camí de la pista, és a dir, sense poder endinsar-se al bosc.
En Francesc Xavier Fernández també tenia reserva des d'abans que esclatés la crisi de la PPA i, tot i que agraeix el fet de poder mantenir, en part, el pla que tenia, ha opinat que li sembla "contradictori" que el deixin passar a ell i a la resta de persones amb reserva. "Hem mirat bé que puguem venir perquè ens sembla contradictori total", ha sostingut.