Més asfalt nou a Terrassa: ara als carrers de Navas de Tolosa i Mare de Déu de l'Esperança

L'Ajutament manté la seva mirada en el paviment de Terrassa i ha anunciat un nou capítol del seu pla de reasfaltatge de la ciutat. En aquesta ocasió és el torn dels carrers de Navas de Tolosa, al barri del Segle XX, i de la Mare de Déu de l'Esperança, a Ca n'Anglada. En concret, s'actuarà, en el cas de Navas de Tolosa, entre els carrers de Baldrich i del Pare Font i entre Roger de Llúria i Avinyó. Els treballs, segons ha detallat l'Ajuntament en un comunicat, tindran lloc entre el 9 i 11 de desembre i entre l'11 i 12 de desembre, respectivament, i tindran un cost de 109.601 euros.\r\n\r\nLes obres consistiran en el fresat de la calçada per, posteriorment, posar una capa de rodament nova. En les zones més malmeses, ha explicat l'Ajuntament, el fresat serà més profund i es renovarà per complet la caixa de calçada. A més, s'aprofitaran aquests treballs per reparar les rigoles que estigui aixecades i els pous enfonsats. Això comportarà el tall total de les vies en les respectives dates d'actuació entre les 8 hores i les 19 hores\r\n