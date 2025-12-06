Robar el Nen Jesús a Terrassa: de l'acte festiu a l'incivisme

El raval de Montserrat ha tornat a ser testimoni d’un episodi, que tot i la seva peculiaritat, no és nou a Terrassa: el robatori del Nen Jesús del pessebre municipal. El passat dijous al vespre, un jove va sostreure la figura, provocant una breu persecució pels carrers del centre fins que la Policia Municipal el va detenir al carrer Cremat. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, aquest robatori és el primer confirmat enguany, però des de la inauguració del pessebre el passat 29 de novembre ja s’havien registrat dues temptatives frustrades.
El fenomen del robatori del Nen Jesús no és nou a la ciutat, es recorden incidents similars abans de l’any 2000. “Recordo que quan aquesta ‘tradició’ va iniciar, va ser una broma d’uns nanos, simpàtica, perquè van agafar el Nen Jesús i el van treure de farra i el van tornar aquella mateixa nit, intacte. Ara ja no: és una bretolada feta per gentussa”, es queixa en Ricard Verdaguer, constructor del pessebre i president de l’Agrupació de Pessebristes de Terrassa.
Verdaguer subratlla la dedicació i l’esforç que hi ha darrere de cada any de preparació del pessebre: “A l’Agrupació de Pessebristes no ens ha fet gens de gràcia. Hem trigat mesos a preparar-lo, jo mateix no vaig fer vacances aquest any, vaig dedicar el mes d’agost a fer-lo. No hi ha dret que, després de tot el treball que hem fet, passi això. Segurament, el noi que el va robar estava a la platja prenent el sol”.
Per combatre aquests robatoris, els constructors han desenvolupat diversos sistemes de protecció. “No és el primer any que utilitzem sistemes per evitar que la gent robi el Nen Jesús. En una ocasió el vam lligar amb filferro molt gruixut, però es van esforçar fins a partir la figura en dos. Un altre any vam instal·lar alarmes que sonaven, però ningú les atenia”, relata Verdaguer. Enguany, la innovació ha estat una tarima de porexpan que s’enfonsa quan s’hi trepitja, atrapant temporalment l’intrús: “Jo valoro positivament que aquesta trampa hagi funcionat. Ha servit per enganxar l’autor, i tant de bo se’n recordi del que ha fet, perquè nosaltres hi hem dedicat moltes hores. Però considero que és un insult: no només per la ciutat, sinó pels constructors. No em sembla gens cívic”.
Una tradició popular?
El constructor i president de l’Agrupació insisteix que tot i la insistència d’alguns, robar el Nen Jesús no és cap tradició nadalenca: “Això no és cap tradició, sinó l’actuació de quatre eixelebrats antisocials. Per a aquesta gent, Nadal no té cap mena de valor. En canvi, per a molta altra gent, Nadal és una època molt especial de l’any”.
En aquest sentit, el sociòleg terrassenc Salvador Cardús explica que no es pot considerar com a tradició popular un acte que “molesta a tota una ciutat i fa gràcia a quatre adolescents que volen fer els valents”. I matisa, que justament, tenir un pessebre al centre de la ciutat i donar-li importància, és la veritable “tradició de Nadal”.
Des de l’Agrupació de Pessebristes ja treballen per reparar els danys i enviar un pressupost a l’Ajuntament perquè l’autor del robatori se’n faci càrrec. “Aquesta gentussa que fa aquestes coses no valora el que fan els altres, només valoren el que és seu. Això és el que considero incívic. No només m’ha ofès a mi, que he fet el pessebre, sinó que ha ofès tota una ciutat”, conclou Verdaguer.
Els pessebristes estudien mecanismes més sofisticats per al futur, com un dispositiu electrònic que faci baixar el Nen Jesús sota el pessebre a la nit i que al matí torni a sortir, evitant així qualsevol intent de robatori i preservant la tradició nadalenca sense riscos.