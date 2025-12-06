Dies després que conclogués la comissió de conciliació al centre educatiu concertat Mare de Déu del Carme de Terrassa, la plataforma de pares i mares "Recuperem el Karmel" ha emès un comunicat en el que s'afirma que les denúncies generades per la plataforma han estat "confirmades" per la resolució. "La decisió deixa clar que totes les preocupacions exposades estaven fonamentades i que caldran canvis importants en el centre", han expressat.
En el comunicat es detalla quins són els punts que el centre haurà de revisar per complir amb els estàndards del Departament d'Educació. En primer lloc, s'estableix que hi havia incompliments pel que fa a les obligacions d'ús del català com a llengua vehicular a les classes. "Aquesta mancança és molt rellevant, ja que afecta un dret bàsic de l'alumnat i el model educatiu català", han apuntat Recuperem el Karmel. També s'han detectat mancances en la formació obligatòria d'alguns docents contractats i "irregularitats en relació amb el principi de gratuïtat". "Cap escola concertada pot condicionar l'escolarització a aportacions econòmiques", han recordat des de la plataforma. A part, s'ha acordat una millora en la comunicació que ha de tenir el centre amb les famílies i també en l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, un punt que els pares de l'associació defineix com un dels "més sensibles i preocupants" donada la vulnerabilitat d'aquests infants.
Amb tot, la plataforma ha celebrat que la resolució confirmi "plenament" les seves denúncies i carreguen, de nou, contra el centre: "Els incompliments detectats són d'una gravetat que no té cabuda en cap altre centre educatiu, i resulten especialment inadmissibles en una escola concertada sustentada amb fons públics", han manifestat.
Mesures obligatòries i programades
Segons s'informa en el comunicat de Recuperem el Karmel, la comissió ha fixat mesures d'obligat compliment i ha establert uns terminis específics pels quals haurien d'estar implementades. També s'ha establert un sistema de verificació directa perquè el centre acrediti el seu compliment "sense dilacions ni excuses". "Es mantindrà una vigilància estricta sobre l'aplicació efectiva de totes les mesures establertes, amb l'objectiu de garantir que cap d'aquestes vulneracions es repeteixi i que el centre assumeixi, d'una vegada per totes, les responsabilitats que li corresponen", han subratllat.
El Mare de Déu del Carme no veu gir ideològic
Fa unes setmanes, la titularitat del centre Mare de Déu del Carme, Nuno Pitta, va publicar una carta oberta a la comunitat educativa en la qual assegurava que la comissió havia resolt "amb claredat que no hi ha hagut cap gir ideològic ni adoctrinament" al centre. En aquell comunicat, Pitta va lamentar que les denúncies públiques de les famílies havien "generat un greu perjudici reputacional" a la institució.