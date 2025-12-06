Les urgències es comencen a col·lapsar per la grip: pacients esperen fins a 72 hores per un llit a l'Hospital de Terrassa

La grip s'ha avançat aquesta temporada i aquest és un fet que ja es comença a notar en els centres hospitalaris d'arreu de Catalunya. Les urgències, sobretot les de l'àrea de pediatria, ja estan al límit de la seva capacitat, tot i no haver assolit encara el pic de contagis, el qual s'espera que enguany arribi d'aquí a tres setmanes, just a les dates de Nadal. De fet, l'increment de casos en infants augura la proximitat d'un augment de les infeccions en adults, que sol tenir un endarreriment de 10 dies respecte al pic a l'àrea pediàtrica.
"El col·lapse ha començat, però no hem arribat al pic", ha destacat la metgessa d'urgències de l'Hospital de Terrassa i delegada del sindicat Metges de Catalunya, Neus Muñoz, a l'ACN. Ella lamenta que aquesta situació, en la qual hi hauria una pujada prematura i forta dels casos de grip, ja es preveia i que, tot i això, no s'han pres les mesures adequades per poder fer-hi front. Aquest, però, és un problema crònic, ja que les urgències de l'Hospital de Terrassa ja estan "saturades" habitualment i que ara se "sobresaturen". "Tenim un sistema infradotat de recursos físics i humans, de base, i des de sempre els sistemes d'urgències de Catalunya estan saturats, sempre hi ha gent als passadissos i pacients pendents d'ingrés a urgències que haurien d'estar a planta", ha denunciat.
Muñoz ha posat com a exemple una situació que ha ocorregut a l'Hospital de Terrassa: dilluns passat hi havia 36 pacients pendents d'ingrés, els quals podien estar fins a 72 hores esperant un llit hospitalari. Aquesta situació, lluny d'anar-se solventant, va empitjorant, ja que la població va envellint mentre que els recursos "són els mateixos que fa 20 anys".
Tot plegat, aquest col·lapse crònic el qu fa és generar "burnout", és a dir, cansament i malestar constant, en el personal sanitari i empitjora el servei. Tampoc ajuda el fet d'estar en tensió per possibles agressions, com la que va ocórrer al mateix Hospital de Terrassa ara fa uns dies. Per aquesta raó ha reivindicat la importància de les mobilitzacions i la vaga que està prevista que duguin a terme els sanitaris pel proper dimarts i dimecres. "El nostre col·lectiu està fart, ha dit prou. Començarem les mobilitzacions i no les pararem", ha avisat Muñoz, que ha afegit que, estiguin els metges o no de vaga, el sistema sanitari estarà col·lapsat igualment.