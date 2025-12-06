Terrassa

Mor Mario Pena, expresident dels Castellers de Terrassa

La colla ho ha anunciat aquest divendres a les xarxes socials

  • Mario Pena, president dels Castellers de Terrassa entre el 2011 i el 2013, ha mort als 68 anys -

Publicat el 06 de desembre de 2025 a les 09:35

El món casteller de Terrassa està de dol pel traspàs de Mario Pena. Va formar part de la colla dels Castellers de Terrassa des dels anys 80 i va ser el seu president entre el 2011 i el 2013. També va ser l'impulsor de l'agermanament de la colla terrassenca amb els fallaires del Pont de Suert i el representat dels Castellers a l'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Ha mort als 68 anys.

A través de les xarxes socials, els mateixos Castellers de Terrassa i altres personalitats de la ciutat han mostrat el seu dol i ha presentat els seus respectes.

La vetlla s'efectuarà a la sala 4 del Tanatori Terrassa fins el diumenge 7 de desembre a les 9 hores, quan es durà a terme la cerimonia d'acomiadament.

