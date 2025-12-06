Mor Mario Pena, expresident dels Castellers de Terrassa

El món casteller de Terrassa està de dol pel traspàs de Mario Pena. Va formar part de la colla dels Castellers de Terrassa des dels anys 80 i va ser el seu president entre el 2011 i el 2013. També va ser l'impulsor de l'agermanament de la colla terrassenca amb els fallaires del Pont de Suert i el representat dels Castellers a l'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Ha mort als 68 anys.\r\n\r\nA través de les xarxes socials, els mateixos Castellers de Terrassa i altres personalitats de la ciutat han mostrat el seu dol i ha presentat els seus respectes.\r\n\r\n\r\n\r\nAquesta tarda ens ha deixat Mario Pena, membre de la colla des dels 80 i president entre 2011 i 2013. Posteriorment va impulsar l'agermanament entre Castellers de Terrassa i els fallaires del Pont de Suert. Va representar-nos a la @CastellsCat i @CultPopularTRS. Descansa en pau. pic.twitter.com/T8rCklDCEE\r\n— Castellers de Terrassa (@CDTerrassa) December 5, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nLa vetlla s'efectuarà a la sala 4 del Tanatori Terrassa fins el diumenge 7 de desembre a les 9 hores, quan es durà a terme la cerimonia d'acomiadament.\r\n