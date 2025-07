Terrassa aprova el projecte actualitzat per a la remodelació del parc de Can Boada del Pi

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte de remodelació del parc i la pista esportiva de l’avinguda de Can Boada del Pi, amb l’objectiu de crear un espai més accessible, inclusiu i atractiu per a infants de diferents edats i capacitats. El projecte preveu la renovació integral de l’àrea infantil i la millora de la pista esportiva adjacent.

Per fer-ho, s’adaptarà la topografia d’un espai de 817 metres quadrats per generar dues plataformes planes que eliminin el desnivell existent. A la superior, s’instal·laran diversos elements de joc: un sorral amb respatller, tres gronxadors (dos d’ells inclusius), un balancí adaptat i un panell lúdic. A la plataforma inferior, s’hi col·locarà un altre balancí i un gran joc combinat per afavorir la diversió i la socialització.

Pel que fa a la pista esportiva, es reforçarà la seguretat amb la instal·lació d’una tanca de tres metres d’alçada darrere la porteria i de dos metres a la banda que limita amb l’avinguda. També es reconstruirà el paviment i es repararan els murets perimetrals.

El projecte inclou, a més, la plantació de vegetació arbustiva per embellir l’espai i l’eixamplament de la vorera als dos costats del pas de vianants, amb la incorporació de guals adaptats que milloraran l’accessibilitat al parc.

Aquesta actuació parteix de la memòria valorada aprovada el 20 d’agost de 2022, actualitzada per incorporar millores no previstes inicialment. La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, destaca que aquesta intervenció "ens ajuda a avançar cap a una ciutat més verda, adaptada a la calor i, sobretot, més accessible per a tothom".

El pressupost de les obres és de 385.956,76 euros, segons el projecte, tot i que podria variar.