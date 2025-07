Anar aquests dies en el vehicle particular cap a l’Hospital Universitari de Terrassa s’està convertint en un repte complicat, que en alguns casos acaba esdevenint un maldecap. El tancament del pàrquing 1 del CST per la tercera fase de les obres d’instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 2,2 MWp està deixant imatges de cotxes aplegats, fent voltes buscant llocs per aparcar, o simplement esperant a tenir sort i trobar algú que marxa.

Ara per ara, hi ha els únics aparcaments disponibles de l’Hospital són el P2, el P4 i el P6, de dimensions molt inferiors al pàrquing principal P1. D’altra banda, el CST ha habilitat un pàrquing íntegre pels professionals del centre. Tot i això, no és segur aparcar-hi per l’alt volum de vehicles. En Joan Paredes, de fet, és el pare d’una treballadora, i “l'he d’acompanyar i recollir cada dia, perquè si vol aparcar, ho té molt difícil”. També hi té a la seva sogra ingressada, i quan ve a visitar-la, opta per venir en moto, preveient la complicada situació.

Aquesta és la tònica habitual preguntant per les rodalies de l’Hospital. La Teresa ahir tenia una visita, i després d’una mala experiència d’aparcament fa un mes, durant la fase 2 de les obres, va decidir aquesta vegada venir acompanyada pel Sergi, el seu marit. “Si no t’acosten i t’esperen, és complicat arribar a temps”, comentava.

Menys fortuna va tenir la Sonia Ruiz, que va esperar 20 minuts aturada dins del cotxe, mentre esperava que baixés la barrera d’un dels pàrquings habilitats, i després va haver de fer voltes durant 10 minuts més fins a trobar un lloc. Va sortir de la feina i va anar bastant abans de la visita, preveient complicacions, i, així i tot, ho va tenir complicat. “És més; quan vaig preguntar com s’ho feien als treballadors de l’Hospital, em van contestar que els havien proposat l’opció d’aparcar al pàrquing de la Funerària de Terrassa i que vinguessin caminant cap al centre. No ho veig una bona opció perquè els camins de vianants encara no estan acabats”, explica la Sonia.

Les hores conflictives

Les vies d’entrada i sortida de l’Hospital es veuen congestionades -fins i tot, diversos usuaris i el sindicat UGT ho definia com a “caòtic”- sobretot les primeres hores del matí. És l’hora en què coincideix l’inici de la jornada laboral de bona part dels treballadors de l’edifici, amb moltes visites de persones que trien aquesta hora perquè és la que els va millor per quadrar amb la seva agenda professional. També hi conflueixen aquells visitants més matiners que volen passar el dia amb els seus familiars i coneguts ingressats.

Per aquest motiu, aquests dies és habitual trobar-se alguna persona caminant per la calçada de la carretera Torrebonica, després de deixar el cotxe lluny de l’Hospital. També hi ha un paisatge d’alguns vehicles estacionats on, a priori, està prohibit. “Ara no, perquè he tingut sort per a aparcar, però aquests dies l’he hagut de deixar malament. Si volen multar-me, ho podrien fer, perquè hi ha la línia groga pintada a terra”, mencionava l’Antonio, abans d’acudir a la seva visita ahir. La tenia programada a les 15 hores i, preveient complicacions, va decidir sortir amb una hora de marge per a intentar aparcar, perquè aquesta vegada no l’havia pogut acompanyar ningú.

També és conflictiu, encara que en menor mesura, trams concrets de la tarda com pot ser el període entre les 17 i les 18 hores. És l’hora que molta gent surt de la feina, té de nou disponibilitat per anar a l’Hospital i, a més a més, pot coincidir amb canvis de torn de professionals de l’edifici.

Les actuacions del CST

Des de l’Hospital Universitari de Terrassa s’afirma haver triat aquestes dates per l’obra per tal de minimitzar afectacions, ja que “és el període quan més professionals són de vacances i pot baixar l’activitat tant de quiròfan com de consultes”. Afirmen que, des del dilluns, la situació ha estat complicada perquè de cop i volta, es va tancar tot un aparcament, i el volum d’activitat encara és considerable, mentre també ha coincidit amb les obres del corredor de bus ràpid (BRCAT) a l'N-150.

La planificació del CST va incloure el reforç extra de personal al pàrquing, amb quatre auxiliars que gestionen tot el flux de trànsit dins les instal·lacions. “Per a l’Hospital era prioritari garantir aquest flux, assegurant també l’entrada i sortida d’ambulàncies i de transport públic”, afegeix la institució.

Per garantir aquestes actuacions, el CST ha estat en contacte des del principi amb l’Ajuntament i amb la Policia Municipal, gestionant el trànsit i la mobilitat. També explora altres vies de col·laboració amb la Funerària de Terrassa efectivament, com a empresa pública més propera a l’Hospital. De totes maneres, el CST aposta per a recomanar l’ús del transport públic, reforçant-ne les campanyes de sensibilització i recordant l’existència de la Targeta Verda, amb la qual es pot arribar de manera gratuïta a l’Hospital.

Nou Pla Urbanístic de Hospital de Terrassa ampliació CST i millora accessos

Alberto Tallón

“Hi ha pacients que no poden anar en autobús”

El problema de la manca d’aparcament a l’Hospital Universitari de Terrassa s’agreuja en casos com el que va viure la Yaleidy Quintana durant el matí d’ahir: “El meu pare té càncer i fa poc que ha començat la quimioteràpia. Aquest matí l’he acompanyat: va en cadira de rodes, es mareja sovint i cal ajudar-lo a baixar del cotxe. No sempre podem anar dues persones, hem de fer torns, i hem trigat 40 minuts a poder aparcar. Els pacients pateixen i els familiars ho estem passant malament”, denuncia.

Ahir tenien programada la visita a les 10.30 hores i, quan van poder accedir a l’Hospital, eren les 11.10 hores i ja s’havia passat el seu temps de visita. Afortunadament, els especialistes de l’Hospital els van atendre al cap d’una estona, quan van trobar un espai lliure. “Ens preocupa que aquesta situació s’allargui tot l’agost o fins i tot més. Els malalts, com el meu pare, no descansen: han de fer la quimioteràpia igualment. És trist veure’l tan dèbil, que arribi tard a la cita o que la perdi. L’aparcament actual no és suficient”, expressa Quintana.

Les seves queixes se centren també en el fet que “a la cua per entrar al pàrquing només poden esperar dos cotxes, perquè hi ha personal de seguretat que et demana que et moguis per no bloquejar el pas d’ambulàncies, cosa que entenc i em sembla bé”. Ara bé, troba que el problema arriba quan fa mitja volta i hi torna, ja que pot trobar-se amb més vehicles dels que hi havia inicialment al davant. “Si el pàrquing està en obres, que ens habilitin almenys un espai per fer cua sense molestar les ambulàncies”, reclama.

L’opció del transport públic és una alternativa per a diversos casos, però en circumstàncies com la de la Yaleidy Quintana i el seu pare diagnosticat de càncer es planteja més complicat. “Hi ha pacients, com el meu pare, que no poden anar en autobús: es podria desmaiar o tenir un problema greu. Qualsevol volta de més perquè et fan moure’l, el deixa marejat”.

Terminis de les obres

Els treballs per a la instal·lació del parc fotovoltaic al pàrquing de l’Hospital Universitari de Terrassa s’estendran fins al 31 d’agost, quan quedi completada aquesta tercera fase d’obres. Fins aleshores, es preveuen aquestes complicacions relatives a la mobilitat i a l’aparcament dins del recinte hospitalari.

Per aquest motiu, l’Hospital ha apostat per la campanya pel transport públic, però també, per aquells que no poden acudir-hi d’aquesta manera, recomana compartir vehicle, per tal de reduir el flux d’anades i vingudes. Tot i això, en molts casos, la millor solució sembla ser agafar-s’ho amb filosofia, i acudir-hi amb bastant temps de marge per evitar maldecaps.