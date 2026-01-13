Terrassa licita renovar les llambordes del carrer de la Unió

L’Ajuntament de Terrassa posa fil a l’agulla per renovar les llambordes ceràmiques del carrer de la Unió. Aquesta setmana ha tret a licitació les obres de reposició de la característica llamborda vermella en el tram entre el carrer Major i Salvador Espriu, que pateix desperfectes i irregularitats pel pas de vehicles pesants.
Després d’actuar al carrer Major el 2025 i d’anunciar la voluntat de continuar a la Unió, el consistori impulsa ara el procés per adjudicar els treballs, pressupostats en 96.733,79 euros amb IVA inclòs. La licitació es tramita per la via d’obert simplificat sumari per agilitzar els terminis, i les empreses poden presentar ofertes fins al 27 de gener.
El termini d’execució dels treballs serà de dos mesos i es preveu que es duguin a terme durant el primer semestre del 2026.
Un eix amb molt desgast
Tal com es recull a la memòria tècnica, el carrer de la Unió és una “via de prioritat invertida” situada al cor de l’illa de vianants. El seu caràcter d’eix comercial, que connecta el carrer Major amb el Raval de Montserrat, fa que tingui poc trànsit però suporti un ús continuat i intens tant de vianants com de vehicles de càrrega i descàrrega. Això ha provocat un “desgast important” en diversos punts, fent necessària l’actuació per garantir la seguretat dels vianants.
Les obres consistiran a aixecar les peces malmeses, reparar la base i col·locar nova llamborda ceràmica vermella, característica de l’illa de vianants. El rejuntat es farà amb morter d’alta resistència per garantir la durabilitat del paviment davant el pas de vehicles .
En total, l’actuació suposarà la renovació de 550 metres quadrats de via pública i es farà en tres fases per minimitzar les afectacions als veïns. La primera fase serà del carrer Major fins al carrer de les Parres; la segona, de la cruïlla del carrer de la Unió amb el carrer de les Parres i la tercera, del carrer de les Parres a la plaça de Salvador Espriu.