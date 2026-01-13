Una ONG terrassenca millora una escola de Gàmbia: "És molt emocionant veure com coneixen el nom de Terrassa a l'altra punta del món"

Aquest 14 de gener, una delegació de l’ONG terrassenca Jambakasala viatjarà fins a Janjanbureh (Gàmbia) amb un objectiu clar: continuar millorant l’escola comunitària que l’entitat va inaugurar l’octubre del 2020 i que avui dona accés a l’educació a una norantena d’infants. El viatge s’emmarca en el compromís sostingut de Jambakasala amb el dret a l’educació i el desenvolupament comunitari, i forma part d’un model de cooperació a llarg termini, arrelat tant a Terrassa com al territori gambià. La delegació, formada per 16 persones, hi treballarà durant diversos dies en actuacions destinades a reforçar les infraestructures i les condicions d’aprenentatge del centre.
Un dels principals objectius d’aquesta expedició serà la creació d’una zona de jocs al pati de l’escola, oberta també a tota la comunitat. “Aquí a Europa és normal tenir espais de joc a escoles i places, però allà no n’hi ha. Volem crear un espai on els infants puguin jugar, però que també sigui un punt de trobada per al poble”, explica Sergio Martínez, membre de l’entitat i de l’expedició.
A diferència dels primers viatges, aquesta vegada la delegació no portarà materials des d’aquí. “Tot es compra allà. Anem amb una maleta de mà i prou”, assenyala Martínez. Aquesta manera de treballar respon a la filosofia de Jambakasala de fomentar l’economia local i garantir la sostenibilitat dels projectes.
L’escola de Janjanbureh és la pedra angular del projecte de l’ONG. “No és un col·legi nostre, és un col·legi de la comunitat. Nosaltres hi contribuïm des d’aquí, però el projecte l’han fet ells des d’allà”, subratlla Martínez. De fet, el centre té una clara vocació comunitària: acull activitats obertes al poble i ha estat el motor d’altres millores, com la canalització d’aigua potable, l’arribada de la llum elèctrica o l’arranjament del camí d’accés.
La relació amb les entitats locals és un altre dels pilars del projecte. A Janjanbureh també existeix Jambakasala, formada per persones del territori que gestionen el dia a dia del centre i traslladen les necessitats reals a l’entitat terrassenca. “És molt important entendre que no anem allà a dir què s’ha de fer. Són ells qui ens fan les demandes”, destaca Jean Michel Fuentes, també membre de l’ONG.
El projecte educatiu es va fer realitat gràcies a la cooperació amb l’entitat juvenil local Just Act, la cessió del terreny per part de la família Sidibeh -amb vincles familiars a Terrassa-, les aportacions de centenars de ciutadans i ciutadanes i una subvenció de l’Ajuntament de Terrassa. Durant els primers anys, Jambakasala va assumir el cost del professorat fins que, el 2024, el Ministeri d’Educació gambià va començar a finançar els sous de tot el personal del centre.
A Terrassa, l’entitat es finança principalment amb donatius particulars i activitats solidàries com la Jambakoa o el Quinto Solidari, que combinen recaptació i oci. “Sempre hem volgut que la gent, a més de col·laborar, s’ho passi bé. La solidaritat no ha de ser avorrida”, expliquen des de l’organització. En aquesta última recaptació per al viatge, han aconseguit reunir uns 1.500 euros.
Mirant al futur, Jambakasala ja té sobre la taula nous projectes de més envergadura, com la creació d’un ecolodge -un petit allotjament turístic- sostenible gestionat per joves del municipi, o una escola-taller per oferir formació professional. Iniciatives pensades per generar oportunitats i autonomia econòmica al territori.
Més enllà de les obres concretes, el retorn a Janjanbureh té una forta càrrega emocional per als membres de la delegació. “És molt satisfactori veure que tot l’esforç que fem a Terrassa es materialitza allà, en coses tan concretes com un pati, unes aules o material escolar”, afirma Martínez. I Fuentes hi afegeix: “És molt emocionant arribar a un poble tan lluny de casa i sentir com et coneixen, com canten cançons que han fet per a tu… I saber que allà, a l’altra punta del món, coneixen el nom de Terrassa”. L'ONG informa que es pot continuar fent donacions d'un euro al mes a través de la seva plataforma.