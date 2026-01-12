La campanya “Terrassa Val Molt” s’allarga al 17 de gener

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç han decidit prorrogar fins aquest dissabte 17 de gener, a les 23.59 hores, la campanya Terrassa Val Molt, que permet continuar bescanviant els vals de compra als comerços i establiments locals adherits. La iniciativa, destinada a impulsar l’activitat econòmica i el comerç de proximitat durant la campanya de Nadal, manté així oberta una setmana més la possibilitat d’utilitzar els vals adquirits.\r\n\r\nLa campanya es va posar en marxa el passat 2 de desembre i permetia comprar vals de 5 i 10 euros pagant només la meitat del seu valor, amb un límit de fins a 60 euros per persona. En total, el consistori hi ha destinat una injecció econòmica de 384.000 euros.\r\n\r\nUn any més, va ser un èxit rotund. Els 57.600 vals disponibles es van esgotar en menys de dues hores el mateix matí que van sortir a la venda, amb una segona remesa a la tarda que va volar encara més, i va desaparèixer en només 35 minuts. \r\n