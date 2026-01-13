Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 14 de gener del 2026

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 19:09

Aquestes són les cerimònies del dimecres 14 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Nicolás Romero García, de 84 anys

Data de la defunció: 12 de gener del 2026
Cerimònia: 14 de gener del 2026, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Enric Ramos Escobar, de 75 anys

Data de la defunció: 12 de gener del 2026

Cerimònia: 14 de gener del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Adela Vargas Morales, de 90 anys

Data de la defunció: 13 de gener del 2026

Cerimònia: 14 de gener del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

 

 

