Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 14 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 14 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nNicolás Romero García, de 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de gener del 2026\r\nCerimònia: 14 de gener del 2026, a les 10 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nEnric Ramos Escobar, de 75 anys\r\n\r\nData de la defunció: 12 de gener del 2026\r\n\r\nCerimònia: 14 de gener del 2026, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nAdela Vargas Morales, de 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 13 de gener del 2026\r\n\r\nCerimònia: 14 de gener del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n