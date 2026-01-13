Educació proposa començar el curs 2026-2027 el dimarts 8 de setembre

El Departament d’Educació i Formació Professional proposa que el curs escolar 2026-2027 comenci el dimarts 8 de setembre per als ensenyaments d’educació bàsica —segon cicle d’infantil, primària i ESO—, així com per al batxillerat i la formació professional de grau bàsic. En el cas de la formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció i els cursos preparatoris, l’inici es fixa una setmana més tard, el 14 de setembre de 2026.
Aquesta proposta de calendari escolar, que el Departament presentarà al Consell d’Educació de Catalunya, incorpora com a principal novetat l’establiment, per primera vegada, d’un inici de curs a tres anys vista. Així, també es planteja començar el curs el 8 de setembre els cursos 2027-2028 i 2028-2029, amb l’objectiu de donar més previsió i estabilitat a la comunitat educativa.
Segons el document, el curs 2026-2027 finalitzaria el 18 de juny de 2027. Les vacances de Nadal anirien del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos, mentre que les de Setmana Santa se situarien entre el 20 i el 29 de març de 2027. Pel que fa als cursos 2027-2028 i 2028-2029, es preveu que les classes acabin el 22 de juny.
El calendari també contempla quatre dies festius de lliure disposició per als centres educatius, a banda dels dies festius oficials que estableix el Departament d’Empresa i Treball i els dos dies de festa local.
El Departament d’Educació defensa que la data proposada d’inici de curs és “equilibrada” tant per a les famílies com per als centres educatius, ja que facilita l’arribada i l’acollida de nous docents. El curs vinent tindria un total de 177 dies lectius, dins la forquilla d’entre 175 i 178 dies que fixa la Llei d’educació de Catalunya.
La proposta ja ha estat presentada avui als sindicats en el marc de la mesa sectorial de negociació i haurà de ser debatuda pel Consell d’Educació de Catalunya abans de la seva aprovació definitiva.