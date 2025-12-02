La T-Jove mantindrà el descompte del 50 % durant el 2026

La Generalitat ha confirmat que la T-Jove mantindrà el descompte del 50 % durant tot el 2026, una mesura que beneficia els joves usuaris del transport integrat. La portaveu Sílvia Paneque ha explicat que aquesta decisió arriba després que el Ministeri de Transports, que assumeix la totalitat de la rebaixa, hagi garantit la seva continuïtat.
En canvi, la T-Usual, el títol més utilitzat, encara no té assegurat el descompte. Aquesta bonificació depèn d’una aportació conjunta entre el Govern espanyol i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i està pendent de negociacions amb els partits que donen suport als pressupostos. La Generalitat insisteix, malgrat això, que cal mantenir els ajuts per a col·lectius vulnerables.
Paneque també ha confirmat que els preus dels títols s’actualitzaran segons l’IPC, tal com es va fer aquest 2025, amb l’objectiu de garantir recursos per al transport públic. Actualment, el preu de la T-Jove és de 44 euros.
Les rebaixes es van establir el setembre del 2022, coincidint amb la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna i l’encariment dels aliments i l’energia. Des de llavors, el preu de la T-Usual només ha pujat de manera moderada: 20 € el 2022, 21,35 € el 2024 i 22 € el 2025.
Pel que fa a Rodalies i els trens de mitjana distància de Renfe, la gratuïtat ha desaparegut per a la majoria d’usuaris, mantenint-se només per a menors de 15 anys i amb abonaments reduïts per a joves de 15 a 26 anys.