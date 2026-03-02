Terrassa reivindica 50 anys de lluita feminista

L’Arxiu Històric Municipal ha acollit aquest dilluns la inauguració de l’exposició “50 anys de reivindicació feminista”, una mostra que recorre mig segle de lluita per la igualtat a Terrassa i que es podrà visitar fins al 31 de març. L’acte, emmarcat en la commemoració del 8 de març, ha reunit representants institucionals i membres de les entitats feministes que han teixit aquesta trajectòria col·lectiva.
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha obert l’acte recordant que la mostra posa el focus en “dones molt protagonistes” i en una lluita que es remunta a l’època de la Transició, quan es va celebrar la primera assemblea feminista a Catalunya (1976). “En aquella època encara s’havia de demanar permís al marit”, ha subratllat, tot destacant els avenços assolits gràcies a dècades d’activisme. Melgares alerta, però, que “s’estan vivint moments que no podem tolerar” i ha reivindicat la memòria històrica com a eina imprescindible: “Estem en deute amb vosaltres”.
Després de la intervenció institucional, diverses representants d’entitats feministes de la ciutat han compartit vivències i reflexions. Parlem de l’Associació de Dones Montserrat Roig, l’Associació Puntaires de Terrassa, el Casal de la Dona, Dones amb Iniciativa de Can Palet, Dones Bahá’ís i Dones Pioneres.
S'ha recordat com era la vida als anys setanta, quan es van impulsar les primeres iniciatives als barris per “treure les dones de casa” i fomentar la participació social. També s'ha destacat que la revolució feminista sovint comença amb gestos quotidians: “Una conversa, una rialla compartida, una dona que diu ‘jo també vull participar’”.
Des de les entitats s'ha posat en valor l’evolució del moviment, des de les tertúlies de cafè i les primeres activitats comunitàries fins a l’actual xarxa d’associacions feministes. “Vam començar sense saber on anàvem, però ara sabem que volem una societat més justa i igualitària”.