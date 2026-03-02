El Sweet Bubbles egarenc revalida títol de robòtica i enfila cap al mundial

L’equip Sweet Bubbles ha tornat a fer història aquest cap de setmana proclamant-se campió de la competició nacional de robòtica VEX Spain, desenvolupat a Terrassa, a l’Escola Vedruna Vall. Ho ha fet, a més, formant una aliança guanyadora amb l’equip de la mateixa escola, el Vedruna TEM VEX, en una edició que ja queda marcada com una de les més brillants per al conjunt egarenc.
Més enllà del títol de campions del torneig, Sweet Bubbles ha aconseguit una fita extraordinària: el conegut com a Triplet, en guanyar els tres grans premis que donen accés directe a la final mundial dels Estats Units. Un assoliment que premia als equips més complets i excel·lents de la competició.
El primer dels guardons és l’Excellence Award, el més prestigiós del campionat. Aquest premi reconeix l’equip que destaca de manera global, tenint en compte no només els resultats a la pista, sinó també la qualitat del quadern d’enginyeria, el disseny i la programació del robot, el treball en equip i la capacitat de defensar el projecte davant del jurat.
El segon premi, el Robot Skills Champion, distingeix l’equip amb la puntuació individual més alta en les proves tècniques, que combinen conducció manual i programació autònoma. Un repte que exigeix precisió, estratègia i un alt nivell d’excel·lència tecnològica.
Finalment, el títol de Tournament Champions, aconseguit conjuntament amb Vedruna TEM VEX, reconeix l’aliança guanyadora de la fase final del torneig, demostrant coordinació, solidesa i sang freda en els moments clau.
Gràcies a aquest triple èxit, Sweet Bubbles tornarà a representar Terrassa a la gran final mundial, el VEX Robotics World Championship, com ja ho va fer l’any passat, després d’alçar-se també amb el títol nacional del 2025. A Sant Louis, als Estats Units, els espera una cita de referència internacional que reuneix els millors equips del planeta.