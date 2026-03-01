Saps on són... els versos esculpits al llarg d’un mur?

D’art al carrer, aquesta ciutat en va plena. Només cal passejar per diferents indrets de la població i es va trobant. També hi ha mostres d’homenatges, recordatoris i efemèrides espargides per diversos punts. I, d’altra banda, tot i que no és un hàbit tan nombrós, és possible topar amb alguna inscripció o unes paraules que algú ha escrit perquè restin per sempre i que les puguin llegir les generacions que van aterrant a la vida de la localitat.
Un petit poema, o un fragment, també poden despertar la curiositat o la sorpresa dels vianants, com passa amb la que està dibuixada en un mur de la plaça de Ricard Camí. Són paraules d’un poeta nascut a Sabadell, però que ha viscut i encara viu a Terrassa. Feliu Formosa, que acaba de publicar un nou recull de poemes, titulat “Vincles”, que considera que és “el segon més important dels divuit que he fet”, per sota de “Cançoner”, de 1976.
Nascut el 10 de setembre de 1934, Formosa té una trajectòria llarga com a poeta i traductor i ho corrobora els premis que ha rebut en tots aquests anys. Per telèfon explica que “estic treballant molt, traduint i escrivint”, però no recorda a quin llibre poden pertànyer els versos que encara romanen a aquella petita paret pròxima a l’edifici de LaFACT.
El Xiprer
Es pot llegir, amb alguna dificultat, “El Xiprer. Ens veu posar límits al buit, perquè els somnis es puguin saltar els límits”. Feliu Formosa 2000, que suposadament seria l’any en què es va escriure o que es va plasmar entre les lloses que contenen el poema. Formosa, encara per via telefònica, apunta que li sembla bé que hi hagi aquesta mena de recordatori. Sempre agrada que et dediquin, ni que sigui, unes paraules que són teves i que, d’aquesta manera, també són de tots.