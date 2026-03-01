De Terrassa al Mobile: la ciutat exhibeix talent en el gran aparador tecnològic

El Mobile World Congress (MWC) tornarà a situar Catalunya al centre del mapa tecnològic mundial a partir de dilluns vinent, quan arrenqui una nova edició al recinte de Gran Via. El congrés, que se celebrarà del 2 al 5 de març, arriba enguany al seu 20è aniversari amb unes previsions d’impacte econòmic que baten rècords: 585 milions d’euros per a l’economia catalana, 24 milions més que en l’edició anterior. Amb aquestes xifres, el volum total generat en dues dècades s’eleva ja fins als 7.500 milions d’euros, consolidant el saló com un dels grans motors econòmics del país.
La trobada tecnològica global espera reunir més de 100.000 visitants procedents de 250 països i comptarà amb la participació de 2.900 empreses, que presentaran solucions innovadores en l’àmbit de la connectivitat avançada. En aquesta edició, la intel·ligència artificial es perfila com una de les grans protagonistes, integrada en aplicacions que van des de les telecomunicacions fins a la indústria, la salut, la mobilitat o els serveis digitals. En paral·lel, el 4YFN (Four Years From Now), la plataforma dedicada a “start-ups” i emprenedoria digital que es desenvolupa en el marc del MWC, tornarà a convertir-se en l’aparador internacional per a projectes emergents amb vocació global.
En aquest context d’efervescència tecnològica, Terrassa no queda al marge. Empreses consolidades, emergents i entitats de la ciutat aprofiten l’altaveu internacional del MWC i el 4YFN per mostrar el seu potencial, establir aliances estratègiques i obrir nous mercats. La presència egarenca en el gran esdeveniment mundial de la connectivitat evidencia la fortalesa d’un teixit empresarial cada vegada més orientat a la digitalització, la recerca i el desenvolupament tecnològic, amb capacitat per competir en un entorn globalitzat.
Flexxible
Una plataforma de gestió del lloc de treball digital desenvolupada 100% a Terrassa
Participen per cinquena vegada al MWC, “una oportunitat única per estar al dia de les tecnologies més innovadores, reforçar la relació amb socis i clients, i donar a conèixer les nostres solucions a un públic molt ampli i divers”, asseguren. Tenen estand propi, al pavelló català. Hi presenten la seva plataforma de gestió del lloc de treball digital, una solució desenvolupada 100% a Terrassa que ajuda les empreses a controlar i protegir els ordinadors i dispositius dels treballadors, automatitzar tasques tècniques i detectar incidències abans que afectin la feina del dia a dia. Ja gestionen prop de 800.000 dispositius i preveuen arribar als 1,5 milions abans d’acabar l’any. “Les expectatives són molt positives. El nostre objectiu principal és continuar consolidant la nostra presència als mercats europeu i internacional i generar converses significatives amb potencials clients i socis”, diuen.
Congress Square Stand CS210
Leitat
Tecnologia profunda convertida en solucions intel·ligents
És el segon any que van al MWC, també dins el pavelló català. Hi exposaran la seva capacitat per a transformar coneixement tecnològic en productes intel·ligents connectats, combinant desenvolupament avançat de maquinari, sensòrica d’alta precisió, intel·ligència artificial i arquitectures híbrides edge-cloud. En aquest sentit, presentaran els prototips Onorato i EGG-NADONS com a exemples. “Aquest any, a més a més, també tindrem una participació especial a l’estand de MWCapital presentant una experiència interactiva”, avancen. “Com en edicions anteriors, el que busquem és poder aconseguir contactes interessants amb potencials col·laboradors o clients a qui puguem oferir els nostres serveis de recerca aplicada i transferència tecnològica, així com donar visibilitat a les nostres capacitats en l’àmbit de Digital Industry”, expliquen.
Congress Square Stand CS220
Digital Impulse Hub - Cambra de Comerç de Terrassa
Digitalització avançada i emprenedoria
El Digital Impulse Hub (DIH), liderat per la Cambra de Comerç de Terrassa presentarà al MWC la seva nova oferta de serveis privats de digitalització avançada i d’aplicació de la IA per a empreses, especialment pimes industrials. Aquesta és la tercera edició en què el hub és present al MWC. D’altra banda, el servei d’Emprenedoria de la Cambra participa per quart any consecutiu en el 4YFN. L’entitat serà present a l’estand de la Cámara de España, presentant la tercera edició de l’acceleradora Impulsa Startup juntament amb altres Cambres d’arreu d’Espanya. La responsable del servei d’emprenedoria, Montse Junyent, conduirà el 3 de març a les 10.30 hores la taula rodona “Lliçons clau per a escalar una start-up”, compartint escenari amb representants de grans corporacions com TikTok i Wayra.
Congress Square Stand CS220
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1A12
My Sheet Music Transcriptions
Transcripcions musicals i edició de partitures
El que va començar com una idea d’un pianista del conservatori de Terrassa, Oriol López, ara és una empresa internacional amb més de 80 persones implicades. S’especialitzen en transcripcions musicals i edició de partitures digitals i ofereixen contingut musical digital d’alta qualitat per a empreses tecnològiques com plataformes de karaoke, aplicacions d’aprenentatge musical, videojocs educatius o projectes d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva. És el segon any consecutiu que participen en el 4YFN de la mà de l’ICEC. “Esperem, d’una banda, donar visibilitat als serveis que ja oferim arribant a noves empreses que encara no ens coneixen, i, de l’altra, conèixer les noves línies d’innovació que estan transformant la manera d’interactuar amb la música per poder evolucionar al ritme del mercat”, diuen.
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1B50
Qualud
Programari per a projectes de salut digital i productes sanitaris
Amb oficines a Sant Cugat, però seu social a Terrassa, aquesta empresa que es dedica al desenvolupament de programari per a projectes de salut digital i productes sanitaris té enguany tres estands al 4YFN: per a Qualud mateix, Laia Health (app centrada en la salut mental de la dona en la maternitat) i Kala Health (projecte digital de benestar de la dona en la menopausa). També participaran en xerrades i taules rodones. És el primer any que hi prendran part com a empresa certificada amb la ISO27001, que dona fe que treballen garantint la privacitat i seguretat de les dades clíniques. El 4YFN és “un esdeveniment clau en el nostre pla estratègic, marca molt l’inici de converses amb els principals actors del sector per planificar els projectes potencials i col·laboracions principals que tindran lloc durant l’any”, assenyalen.
Hall 8.0 – 4YFN & Partner District Stand 8.0D34.5
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1B23
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1C24.7A
Bio2Coat
Tecnologia de recobriments biobasats i biodegradables per al sector agroalimentari
Després del desenvolupament tecnològic i la validació inicial de la seva solució, estan avançant en l’escalat, la definició de l’estratègia de comercialització i la preparació per a futures activitats de producció industrial. Aquesta serà la seva tercera participació en el 4YFN, després de ser-hi el 2022 i el 2023, enguany dins de l’espai de la UPC, ja que són una empresa derivada de la universitat. Presentaran la seva tecnologia de recobriments comestibles i biodegradables per a fruita fresca, desenvolupada a partir de biopolímers i subproductes agroindustrials. “L’objectiu és mostrar el potencial per reduir residus plàstics, disminuir el malbaratament alimentari i contribuir als ODS” diuen. Volen “establir contacte amb potencials clients del sector agroalimentari, distribuïdors i empreses productores interessades en solucions sostenibles”.
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1C33.7B
Mesai
IA accionable i escalable per a la indústria manufacturera, especialment per a les pimes
Des de Datision, amb més de 10 anys d’experiència en MES, han combinat el seu coneixement amb la IA més avançada per a crear MESAI, una plataforma d’intel·ligència artificial SaaS per a la indústria manufacturera construïda sobre un enfocament Plug&AI. Converteix les dades de producció en decisions automatitzades per millorar la productivitat, la qualitat, el manteniment i la planificació. Democratitzen la IA industrial, permetent als fabricants –especialment a les pimes– accedir a l’optimització avançada, la predicció de fallades i la millora contínua d’una manera ràpida, senzilla i rendible, amb impacte directe en l’OEE i el rendiment operatiu, asseguren. Dilluns 2 de març a les 12 hores, el seu CEO, Andrés Torregrosa, oferirà al 4YFN una ponència sobre la seva visió de com la IA transforma la indústria.
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1C33.7A
Foresee i Polar Nano Pharma
Solucions de valor afegit en salut i tecnologia mèdica
A més d’empreses emergents amb seu a Terrassa, al 4YFN hi participaran també enguany dos projectes vinculats a la preacceleradora Healthcare Vallès de la Cecot. Es tracta de Foresee i Polar NanoPharma. La primera iniciativa desenvolupa tecnologia de monitoratge remot de pacients amb insuficiència cardíaca. És capaç de mesurar múltiples paràmetres fisiològics en un únic implant intravascular. La segona és una plataforma de nova generació basada en sistemes d’encapsulació de policarbamat-poliureà que crea nano càpsules adaptables, robustes i intel·ligents, per millorar la solubilitat, estabilitat i alliberament controlat dels fàrmacs dins les cèl·lules tumorals. Totes dues presentaran la seva solució a l’estand d’ACCIÓ al 4YFN després de ser seleccionades en el Demo Day del Programa Primer 2025.
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1C22.1A
Hall 8.1 - 4YFN Stand 8.1A60
Hall 8.0 – 4YFN & Partner District Stand 8.0B10
Ilimit
Tecnologia de gestió de la infraestructura
Ilimit és una empresa de Terrassa especialitzada en serveis cloud, infraestructures IT, solucions DevOps i arquitectures “cloud native”. En el marc del MWC, gestiona l’allotjament de les aplicacions de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Els dies de l’esdeveniment, el volum d’activitat digital creix de manera exponencial, fet que obliga a disposar d’una infraestructura capaç d’absorbir grans pics de demanda sense interrupcions. Ilimit ha desplegat KUBELASTIC, plataforma PaaS basada en Kubernetes. Es tracta d’una solució “cloud native” que permet automatitzar la gestió de la infraestructura i que ofereix escalabilitat i alta disponibilitat de sèrie. L’entorn creix quan augmenta el trànsit i es redimensiona quan l’activitat disminueix, optimitzant costos i garantint el rendiment del servei.