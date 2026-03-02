Quin és el cost de l’incivisme?: 3.000 euros per vendre alcohol a la nit

Viatjar sense bitllet d’autobús, molestar el veïnat amb soroll, tolerar l’absentisme escolar dels fills o vendre alcohol a la nit sortirà molt més car a Terrassa a partir d’ara.
El pròxim dijous, 5 de març, la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) marcarà el compte enrere de la nova
ordenança de convivència. Si en 15 dies no s’hi presenten al·legacions, el text entrarà plenament en vigor amb un enduriment del règim sancionador: una normativa que duplica i, en alguns casos, arriba a triplicar l’import de les multes a l’espai públic.
Entre les novetats més destacades, la regulació fa un pas endavant establint mesures inèdites per intervenir i sancionar l’
absentisme escolar, amb la intenció de protegir els drets de la infància i donar noves eines d’actuació davant d’inassistències no justificades. Així mateix, l’ordenança estrena un capítol sencer dedicat a fixar els drets i deures dels usuaris del transport públic urbà per assegurar-ne la seguretat i el bon funcionament, i endureix de manera contundent el càstig contra les conductes racistes, sexistes o homòfobes.
A més, per afavorir el descans,
la venda d’alcohol queda prohibida a partir de les 22 hores i fins a les 8 hores en comerços i repartiment a domicili. Incomplir aquesta norma se sancionarà amb fins a 3.000 euros, i només se’n permetrà el consum a l’interior de bars, restaurants i terrasses autoritzades.
També s’adequa la normativa a la legislació vigent en seguretat ciutadana amb sancions més altes si es falta al respecte als agents de la Policia Municipal.
El propòsit central de l’Ajuntament és
afavorir el respecte i la cohesió ciutadana i protegir l’espai públic. Per garantir que el text tingui més capacitat dissuasiva, el nou text actualitza a l’alça l’import de les multes, que havia quedat desfasat. També s’elimina la possibilitat de substituir-les per hores de compromís social. Tot i això, preveu una via de bonificació: reconèixer la infracció i pagar a l’instant comporta una reducció del 40% de la sanció. Però, quant pot costar exactament l’incivisme al carrer o a casa amb la nova normativa a la mà?
3.000 euros per absentisme escolar
L’absentisme escolar injustificat és una de les novetats. Tot i que d’entrada es buscarà el diàleg amb la família, ignorar tres requeriments per absentisme greuo abandonament escolar es castigarà com a infracció molt greu amb una multa de 3.000 euros.
3.000 euros per vendre alcohol de nit
Per garantir el descans veïnal, l’ordenança castiga amb la sanció màxima prevista (3.000 euros) vendre alcohol per endur-se i consumir al carrer entre les 22 i les 8 hores. Aquesta prohibició estricta inclou establiments comercials (tipus supermercat o botiga de conveniència), per telèfon o per qualsevol altre mitjà digital que vagi seguida del repartiment a domicili si s’efectua dins d’aquesta franja horària. L’única excepció és la de bars i restaurants, sempre que el consum es faci a l’interior del local o a les terrasses. Pel que fa al consum directe, beure alcohol a la via pública quan s’alteri la convivència ciutadana se sancionarà amb 400 euros. A més, les entitats organitzadores d’actes públics que tolerin el consum d’alcohol amb comportaments que alterin greument la convivència veïnal rebran multes de 1.000 euros.
300 euros per tirar una llauna o per escopir
El consistori posa fil a l’agulla per mantenir la ciutat neta. Llençar a terra recipients com llaunes, gots o ampolles es traduirà en una sanció de 300 euros (el triple respecte als 100 de l’antiga normativa). Utilitzar el carrer com a traster per abandonar-hi objectes particulars suposarà una multa de 500 euros, un salt dràstic en comparació amb els 75 euros anteriors. D’altra banda, conductes incíviques com defecar, orinar o escopir a l’espai públic es castigaran amb 300 euros (abans en costaven 100), xifra que s’enfilarà fins als 400 euros si es fa en espais concorreguts, monuments o zones freqüentades per menors d’edat.
150 euros per deixar gotejar les plantes al balcó
L’ordenança també regula les friccions veïnals clàssiques. Un descuit com regar les plantes de forma que produeixin vessaments o degoteigs que caiguin a la via pública es castiga amb 150 euros (el doble que abans). Per garantir el descans, jugar a pilota al carrer de nit a prop d’habitatges o en espais patrimonials se sanciona amb 150 euros. Dins de casa, els sorolls que pertorbin el veïnat costaran 300 euros de dia i 500 de nit (davant dels 150 i 250 euros de l’antiga normativa). Finalment, connectar-se de manera irregular a l’enllumenat públic suposarà una multa de 500 euros (un salt dràstic respecte als 75 euros que costava fins ara).
500 euros per fer un grafit
El manteniment visual de l’entorn és un altre dels cavalls de batalla. Realitzar grafits, pintades o gargots sobre qualsevol element de l’espai públic sense autorització es castiga amb 500 euros. Si la pintada es fa sobre un element inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, la broma sortirà per 900 euros. En aquesta mateixa línia, l’ordenança persegueix els actes vandàlics: malmetre les instal·lacions o el mobiliari urbà comportarà una multa de 600 euros, import que puja a 900 euros si l’actitud és agressiva o negligent. La sanció es dispara fins als 2.000 euros si aquests generen un perill per a la salut o la integritat de les persones.
750 euros per menysprear la policia
L’adequació de la normativa municipal a la legislació vigent de seguretat ciutadana es tradueix en un enduriment de les multes per a aquelles persones que s’enfrontin als agents de l’autoritat o n’obstrueixin la feina. Faltar al respecte, insultar o menysprear els agents de la Policia Municipal en l’exercici de les seves funcions suposarà una multa de 750 euros, fet que representa un increment notable respecte als 250 euros de l’antiga normativa. La xifra es duplica en cas de desobediència o resistència als agents, quan no sigui delicte, amb 1.500 euros. A més, negar-se a identificar-se quan un agent ho requereixi, comportarà una multa de 1.200 euros.
1.500 o 2.000 euros per actituts racistes, masclistes, homòfobes o xenòfobes
Qualsevol actitud racista, masclista, homòfoba o xenòfoba al carrer costarà 1.500 euros de multa, xifra que s’enfilarà als 2.000 si la víctima pertany a un col·lectiu vulnerable. És una de les novetats d’aquesta normativa. Amb aquest mateix import màxim de 2.000 euros se sancionarà l’assetjament sexual i qualsevol conducta que promogui el consum de prostitució a l’espai públic. En paral·lel, el consistori facilitarà recursos sociosanitaris a les persones en situació de prostitució per permetre’ls conèixer alternatives si ho desitgen.
MÀ DURA AL BUS
Bitllets, portes i seients
Les multes més lleus s’aplicaran a accions molt habituals que alteren el bon funcionament del servei. Es castigarà amb
200 euros viatjar sense un títol de transport vàlid, entrar o sortir per una porta que no correspongui, o bé acaparar diversos seients i no permetre que altres s’hi asseguin. Fum i places reservades
També suposarà una sanció de
200 euros asseure’s en una plaça reservada i negar-se a cedir-la, així com fumar o utilitzar cigarretes electròniques a l’interior del vehicle. Seguretat i mecanismes d’emergència
L’escala de sancions s’endureix per a les conductes que posen en risc la seguretat. Distreure qui condueix de manera intencionada, forçar l’obertura o el tancament de les portes o activar el fre d’emergència sense justificació es multarà amb
300 euros. Accés sota els efectes de l’alcohol o les drogues
L’ordenança persegueix les actituds incíviques derivades del consum de substàncies. Accedir al bus en estat d’embriaguesa o sota els efectes de les drogues comportarà una sanció de
400 euros sempre que aquesta situació generi molèsties a la resta del passatge. Altercats greus i bloquejos del servei
Bloquejar físicament el vehicle per evitar que continuï la ruta o bloquejar-ne les portes comportarà
1.501 euros de multa. La xifra màxima s’enfilarà fins als 2.000 euros per qui s’enfrontin al personal del servei i n’impedeixin la marxa.