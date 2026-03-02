Terrassa ja és la quarta ciutat catalana amb més empreses digitals i tecnològiques

Terrassa es consolida entre les ciutats catalanes que acullen més empreses relacionades amb el sector digital i tecnològic. D'acord amb un estudi d'ACCIÓ publicat aquest diumenge amb motiu de la celebració aquesta setmana a Barcelona del Mobile World Congress (MWC), la nostra ciutat compta amb 527 companyies d'aquest àmbit, segons dades del 2025.
Aquesta xifra situa Terrassa en quarta posició en el rànquing de municipis, només per darrere de Barcelona (14.085 empreses), Sant Cugat del Vallès (891) i Sabadell (567). Respecte de l'informe de l'any anterior guanya 67 empreses (+14,57%) i escala un lloc a la llista, superant l'Hospitalet de Llobregat (525).
Un sector en expansió a Catalunya
L'estudi "El sector tecnològic i digital a Catalunya" elaborat per ACCIÓ revela que Catalunya compta amb 28.122 empreses del sector digital i tecnològic (dades de 2025), un 13% més que l’any anterior. Aquestes empreses generen 41.495 milions d’euros (dades de 2024, les últimes disponibles), un 4,7% més que el 2023, i han superat per primera vegada el llindar dels 40.000 milions d’euros de facturació. L’informe també conclou que les empreses d’aquest sector donen feina a 218.598 persones (dades de 2024, +10% de creixement interanual). Es tracta d’un sector jove i dinàmic: gairebé la meitat d’aquestes empreses (el 46%) es van establir fa menys de 10 anys. El 8% són "start-ups" i un 7% exporten els seus productes i serveis de manera regular.
La província de Barcelona és el gran pol digital de Catalunya, amb el 86,3% de les empreses. Per comarques, el Vallès Occidental és segona, amb un 10,8% del total. Se situa per darrere del Barcelonès (54,1%) i per davant del Baix Llobregat (7,5%) i el Maresme (4,7%).
Un ecosistema diversificat
En el marc de l'informe, s’entén per sector tecnològic i digital tota aquella activitat econòmica que compta amb una component digital i/o tecnològica rellevant. Així, el principal sector inclòs dins d’aquest concepte és el sector TIC pròpiament, però s’hi afegeixen d’altres d’altament tecnològics com ara el dels videojocs, la indústria audiovisual, les "smart cities" o el "govtech", entre d’altres així com les empreses que desenvolupen i proveeixen de solucions tecnològiques.
De fet, les companyies especialitzades en les TIC i telecomunicacions representen el grup majoritari, amb un 87,6% del total. El segueixen les empreses dedicades als sectors intensius en tecnologia digital (amb un 23,7%) i els proveïdors de tecnologies clau, com són la IA, IoT, ciberseguretat, semiconductors o supercomputació (amb un 5,8%).
Empreses i institucions de referència a Terrassa
L'estudi d'ACCIÓ menciona el grup terrassenc Sensofar, que opera en el camp de la metrologia de superfícies, entre els principals agents del sector tecnològic i digital a Catalunya, en concret com a proveïdor de tecnologia en fotònica. També hi apareix, en fabricació additiva, el fabricant de prototips, sèries curtes i impressió 3D egarenc Ineo.
Formen part de l'ecosistema tecnològic i digital català –i l'estudi els cita– l'Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya (Aseitec), la Cecot, Leitat i el CD6-UPC, tots ells amb seu a Terrassa.
Pel que fa a empreses emergents, l’informe subratlla el paper de les egarenques BlockTac en l’àmbit DLT/blockchain i AonChip en IoT i sensors.
A més, entre les 203 empreses estrangeres que han instal·lat Digital Innovation Hubs a Catalunya hi apareix Checkpoint, que té la seu de Checkpoint Systems España a Terrassa.