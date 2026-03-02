Així és el pas a pas de la nova pell de MútuaTerrassa

La imatge de Terrassa es troba en ple canvi, al davant dels nostres nassos. Molts us haureu adonat ja, de com
la façana de l’edifici de MútuaTerrassa, un dels més imponents de la ciutat, està mudant la pell. El que potser no és tan visible des del carrer, però, és la coreografia diària que s’hi viu a desenes de metres d’alçada, amb plataformes que pugen i baixen constantment i equips d’operaris col·locant, peça a peça, els nous mòduls fotovoltaics que han de transformar l’hospital en un edifici més eficient i sostenible.
, les obres van entrar en una de les fases més cridaneres: la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la façana sud, visibles des de la plaça del Doctor Robert i bona part de la ciutat. Aquestes darreres setmanes, els treballs s’han intensificat i el ritme és constant. En un sol dia, Quatre mesos després de donar per finalitzada la renovació de la façana nord la plataforma de treball pot arribar a pujar i baixar entre deu i dotze vegades per facilitar la col·locació dels panells, segons els mateixos operaris.
Les vistes cap avall des del pis número 10 de MútuaTerrassa
Nebridi Aróztegui
“Col·loquem els mòduls
un a un”, explica Lluís Álvarez, tècnic del Departament d’Obres de MútuaTerrassa. Així, esquiven els punts on hi ha els ancoratges de la plataforma vertical que fa d’ascensor. “Un cop tots els panells són al seu lloc, es connecten elèctricament entre si fins a completar tota la façana”, hi afegeix.
Tot i que des del carrer poden semblar plaques de vidre independents, cada mòdul és, en realitat, una estructura formada per
tres vidres de grans dimensions. Per això, la feina es fa amb equips de tres operaris. “El pes no l’aixequen les persones, sinó la màquina”, puntualitza Álvarez. “Fem servir ventoses i uns tractors situats a la coberta. Els operaris acompanyen el mòdul i l’ajuden a col·locar-lo exactament a lloc”.
El procés d’alçar un panell fins a la planta 10 de l’edifici de Mútua per a la seva posterior col·locació a la façana
Nebridi Aróztegui
Contràriament al que podria semblar, aquesta no és la part més complicada de l’obra. “Aquesta fase és gairebé com penjar quadres”, bromeja el tècnic, dient que “ara estem veient que la col·locació va més ràpid del que ens pensàvem i això
ens permet recuperar temps”. I és que, malgrat anar bé de “timings”, la meteorologia també ha fet la guitza. Els dies de fort vent i pluja van obligar a aturar els treballs en diverses ocasions, ja que les plataformes no podien funcionar amb ratxes superiors a les permeses. “Hi ha hagut dies que no s’ha pogut treballar, però ara estem recuperant el ritme”, explica Álvarez.
Amb la façana sud ja en plena transformació, els treballs continuen a la façana est, on s’hi està instal·lant l’ascensor i, finalment, s’hi col·locaran les últimes plaques fotovoltaiques. La previsió es manté:
l’obra hauria d’estar enllestida aquest estiu.
Les vistes cap a la ciutat des del pis número 13 de MútuaTerrassa
Nebridi Aróztegui
La reforma exterior de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, construït entre 1973 i 1976, permetrà reduir fins a un 30% la demanda tèrmica en climatització i cobrir entre un 10% i un 15% del consum elèctric amb energia solar. Però més enllà de les xifres, el projecte està canviant la fesomia d’un edifici emblemàtic i, amb ell, el paisatge urbà de Terrassa. Un canvi que es construeix dia a dia, mòdul a mòdul, a cop de plataforma amunt i avall.