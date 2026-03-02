Terrassa busca a Manresa la fórmula per reactivar la bicicleta compartida

L’Ajuntament de Terrassa no es dona per vençut amb la bicicleta compartida. Després dels intents fallits amb els models Ambicia’t i Reby, el consistori egarenc ha posat la mirada en Manresa per trobar un sistema que realment arreli a la ciutat. El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha visitat aquest matí les instal·lacions de Baik, el servei municipal de bicicletes elèctriques per subscripció de la capital del Bages.
El servei manresà, pioner a l’Estat, funciona des del passat febrer amb una flota de 200 bicicletes elèctriques. A diferència dels sistemes convencionals de "minut de lloguer", el model Baik aposta per la subscripció flexible: des de passes d’un dia per a turistes fins a contractes de llarga durada de dos anys.
Durant la trobada amb el seu homòleg manresà, Carles Garcia, Cardona ha subratllat la importància d'aprendre de les experiències d'èxit: “Ens emportem aprenentatges molt valuosos. El futur passa per sumar esforços i aprendre els uns dels altres per avançar cap a un model més net i saludable”.
L'objectiu: El Pla de Mobilitat 2026-2031
Aquesta visita no és casual. Terrassa es troba actualment en ple procés d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 2026-2031. Segons fonts municipals, l'incentiu de l'ús de la bicicleta és una de les temàtiques que més està sorgint en les fases participatives i tècniques del pla.
L'Ajuntament treballa ja en un Pla Director de la Bicicleta que s’integrarà en aquest full de ruta. La previsió és que l’aprovació definitiva del PMUS arribi el juny de 2026, un cop superats els tràmits amb la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Xavier Cardona ha estat sincer sobre els antecedents a Terrassa: "El model Ambicia't i Reby no van funcionar, però no tirem la tovallola, no ens rendirem". Amb aquesta premissa, el consistori busca ara una alternativa "real, assequible i sostenible" que eviti els errors del passat i ofereixi una alternativa sòlida al vehicle privat.