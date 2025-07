Terrassa es beneficiarà de suport econòmic de la Diputació de Barcelona per ampliar el parc d’habitatge social

La Diputació de Barcelona ha destinat enguany 1,5 milions d’euros a una vintena de municipis de la demarcació per afavorir l’adquisició d’habitatges o equipaments que es destinaran a lloguer social o assequible. Els ajuts, gestionats a través de l’Oficina d’Habitatge, cobreixen de mitjana el 52% del cost de les adquisicions i tenen com a objectiu ampliar el parc públic d’habitatge i facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius vulnerables.

Entre els municipis beneficiaris d’aquest 2025 hi ha Terrassa, juntament amb altres localitats del Vallès Occidental, com Rubí i Gallifa, així com municipis de comarques com l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Maresme, el Moianès o el Berguedà, entre d’altres.

Des del 2016, la Diputació ha concedit un total de 7,2 milions d’euros a través d’aquesta línia de subvencions, que han permès adquirir 179 habitatges a la província, subvencionant-ne de mitjana un 60% del cost total.

Els ajuts s’atorguen amb concurrència i poden arribar fins als 50.000 euros per habitatge adquirit, o fins als 100.000 euros en el cas de la compra de dos o més habitatges. Aquesta línia de suport forma part del Catàleg de Serveis de la Diputació i permet als ajuntaments adquirir habitatges a preus per sota del mercat o fixats per norma jurídica.

Aquesta iniciativa s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, concretament amb els ODS número 10 (Reducció de les desigualtats) i número 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), que la Diputació integra com a eixos estratègics de la seva acció institucional. Amb aquesta inversió, la Diputació referma el seu compromís amb el dret a l’habitatge, tot oferint suport tècnic i econòmic als ajuntaments per donar resposta a una de les problemàtiques socials més urgents del territori.