BiTer proposa treure les motos de les voreres

L’associació BiciTerrassa Club (BiTer) ha presentat una proposta ciutadana que es debatrà al Ple municipal del 26 de setembre de 2025, amb l’objectiu de prohibir l’aparcament de motos i ciclomotors a les voreres de Terrassa. L’entitat reclama que aquests vehicles es reubiquin en espais adequats a la calçada, com ja passa amb la resta de vehicles motoritzats.

BiTer denuncia que, malgrat la prohibició recollida a l’Ordenança de Mobilitat del 2021, en els darrers mesos s’han senyalitzat noves places de motos sobre voreres i places públiques, en molts casos reduint considerablement l’espai destinat als vianants. L’associació considera contradictori que es facin esforços per retirar bicicletes i patinets de les voreres, mentre es permet l’estacionament de motos, que sovint hi circulen o hi entren pels guals.

La proposta inclou diversos acords concrets, com l’eliminació de la senyalització existent, la creació d’aparcaments de motos exclusivament a la calçada, i la inclusió d’aquestes places en sistemes de tarifació com la zona blava i l’àrea verda per a residents. També es planteja impulsar campanyes de sensibilització i sancions per fer complir la normativa.

L’entitat defensa que el foment de la mobilitat a peu ha de ser una prioritat, ja que representa el 47% dels desplaçaments a la ciutat, mentre que la moto suposa només el 2,2%. Amb aquesta iniciativa, BiTer apel·la a la coherència de les polítiques públiques i alerta dels riscos de seguir el model de ciutats com Barcelona, on la permissivitat amb les motos ha generat problemes de contaminació, soroll i ocupació de l’espai públic.