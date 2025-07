Set detinguts en operatius policials a establiments i obres de Terrassa, Rubí i Sant Cugat

Set ciutadans amb antecedents policials han estat detinguts en el marc de diversos dispositius policials conjunts duts a terme entre els mesos de gener i maig a les ciutats de Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Les detencions, relacionades principalment amb delictes contra la salut pública, han derivat en l'inici d'expedients d’expulsió per infraccions greus a la Llei d’Estrangeria.

Els operatius han inclòs inspeccions a 18 punts, 16 dels quals establiments comercials i 2 obres en marxa sense permís administratiu. En total, s’han identificat 90 persones, majoritàriament extracomunitàries. A més, s’han detectat diverses irregularitats laborals i administratives, com ara treballadors sense donar d’alta a la Seguretat Social o locals amb deficiències de salubritat.

La ciutat de Terrassa ha estat un dels principals escenaris d’aquests dispositius, coordinats per la Policia Nacional, Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal, amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona. L’objectiu dels controls ha estat combatre la delinqüència, garantir la seguretat ciutadana i protegir els drets de les persones migrants, especialment aquelles en situació irregular.

Aquests operatius, alguns amb gran repercussió a les xarxes socials, han estat valorats positivament per la Policia Nacional, que destaca la coordinació entre cossos policials i administracions com un pas clau per oferir un servei més eficaç i proper a la ciutadania.