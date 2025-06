Un any després de l'excel·lència a les PAU: "La pressió ha desaparegut”

Clara Segués, Grau en Filosofia

“Durant aquest primer any de carrera he estat molt poc exigent i la pressió ha desaparegut”

Fa un any, la Clara Segués deixava enrere el batxillerat i s’asseia davant dels exàmens de selectivitat sense nervis excessius. Venia d’un curs molt exigent a l’Escola Pia, on “havia estudiat molt sovint”. Per això, no va necessitar dedicar massa hores a preparar-se per a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). “Això em va treure molts nervis, perquè no tenia tanta pressió”, expressa. A més, la nota de tall per accedir a Filosofia no era especialment alta. El resultat va ser excel·lent: un 9,5 que la va sorprendre, tot i que assegura que “ni tan sols m’havia preocupat abans per les notes de les PAU”. Ara estudia Filosofia, una carrera vocacional que la fascina. “Estic contenta amb la meva decisió de cursar el Grau en Filosofia”, diu. Durant aquest primer any, però, ha notat un contrast amb la intensitat del batxillerat. “Vaig arribar a la universitat i va desaparèixer la pressió. En general, he estat molt poc exigent amb mi mateixa i m’he relaxat”, remarca. Tot i haver obtingut bones notes en aquest any, reconeix que “a vegades, trobava a faltar estudiar més” i sent que “no he donat el 100%”. Tot i la manca inicial d’exigència, ara té ganes de tornar a buscar l’excel·lència. “Ha estat un any introductori i ara ja sé com plantejar la carrera. És molt vocativa i has de donar molt de tu mateix”, reflexiona. Per a ella, la selectivitat no és cap punt d’inflexió definitiu i envia un missatge clar als futurs universitaris. “No s’acaba el món si no et va bé la selectivitat. A més, pots repetir les proves”, diu. I afegeix: “Si aprens, no has perdut el temps. Pots començar una carrera i, si veus que no t’agrada, et canvies i no passa absolutament res”.

Nil Solà, Enginyeria Aeroespacial

“Venia de treure notes excel·lents al batxillerat, però tot va canviar quan vaig entrar a la universitat”

Nil Solà



Ell tenia clar que volia estudiar Enginyeria Aeroespacial, una carrera que exigeix obtenir una nota de tall més que excel·lent. Per això, va viure la selectivitat amb una pressió molt alta.“Era molt difícil treure’m la pressió de sobre, perquè el mínim error em podia condemnar a no entrar a la carrera”, recorda. Tot i això, va saber gestionar els nervis i va aconseguir un brillant 9,5 a les PAU. Com ho va fer? “Quan em donaven l’examen, intentava pensar només a respondre les preguntes”, diu. Les dues setmanes que va dedicar a l’estudi no van ser cap “tortura”. El Nil va començar a estudiar un cop acabats els exàmens finals de batxillerat, i ho va fer amb naturalitat. “No ho recordo com una època d’estar tancat a casa tot el dia, sinó que va ser un estudi més”, explica, tot afegint que “continuava veient els meus amics i jugant a hockey”. Un cop superat l’obstacle de la selectivitat, va arribar la universitat... i el xoc de realitat. “Venia de treure notes excel·lents a batxillerat i quan vaig arribar a la universitat tot va canviar completament”, admet. Ara li cal molt més esforç per superar les assignatures. “És molt complicat treure bona nota perquè la dificultat és molt alta. T’has de posar les piles”, remarca. L’exigència ha provocat que la seva disciplina “millorés molt”, però “agafar ritme i canviar les seves rutines d’estudi” li ha costat un procés llarg. Tot i les dificultats, manté la motivació intacta. “Des de sempre, m’ha agradat tot el tema dels avions i és al que em vull dedicar”, afirma. Ara, ja amb més disciplina i ritme, recomana als estudiants “que estudiïn tot el que puguin i que lluitin per allò que volen aconseguir”.