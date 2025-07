Una Cercavila amb un final de lluïments corals 

Tot ha començat poc abans de les 18 hores, amb el primer tro d’avís les colles trabucaires de la ciutat, en aquesta ocasió amb la intervenció dels Trabucaires de Terrassa i Bandolers de Terrassa. L'inici de l’acte estava a punt. Els components del Drac de Terrassa i els Gegants Vells i Nous han encapçalat una comitiva que, com és habitual cada any, han anat desfilant fins aterrar a la Plaça Vella. En aquesta oportunitat, però, no hi ha hagut les actuacions de lluïment clàssiques i ho han fet totes a la vegada, distribuïdes en grups. El primer ho ha fet ballant un dels hits de la cultura popular, el Ball de l'Estapera, una dansa que s'atribueix als carreters i gent que "menaven animals" en èpoques més antigues.

Cercavila de la Festa Major de Terrassa 2025

Nebridi Aróztegui

No és el final habitual de la Cercavila i caldrà veure si l'experiment agrada o no als grups de cultura popular. Després de la sortida dels dos primers grups, han circulat la resta: Nans i Capgrossos, Esbart Egarenc del Social, Bastoners de Terrassa, Minyons, Castellers, Diables de Terrassa, L'Àliga, Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, Agrupació Sardanista ASERT, Colla Sardanista del Centro Aragonés de Terrassa, Cobla La Principal de Terrassa, Bastoners de Sant Pere, Ball de Serrallonga, Gegants Modernistes, Gegants de Les Fonts, Gegants Bojos de Terrassa, Hipodragona i Cuca Japonesa del Drac de Terrassa, Diables i Dina de la Maurina, Bitxo del Torrent Mitjer, La Pàjara, Drac Baluk Astharot, Drac i Bruixes de Can Boada, Colla Jove dels Diables de Sant Llorenç, i Diables de Sant Pere Nord.

La Cercavila, després del pas pel raval de Montserrat, on s'apleguen tots els grups abans que comenci tota l'activitat, ha transitat pel recorregut típic: rambla d’Ègara, carrer Iscle Soler, carrer Unió, carrer Major i Plaça Vella. Molta expectació, possiblement la més alta dels últims anys, amb molta família d'espectadors i molts infants atents. Molts, també, amb protecció a les oïdes per evitar el soroll dels trabucaires i altres manifestacions sorolloses.

El lluïment final, aquesta vegada coral i en diverses tongades, ha tancat aquesta Cercavila, la de sempre en la forma, diferent de la seva conclusió. Hi ha hagut una excepció, el lluïment del Bitxo del Torrent Mitjer que, a causa de la celebració dels seus quaranta anys d'existència, per deferència, han pogut fer en solitari la seva actuació.