Els Comuns debaten sobre el model de mobilitat de Terrassa

Comuns Terrassa ha celebrat aquest dilluns l’acte “Connectar Terrassa: solucions per una mobilitat transformadora” a la UPC-Eseiaat per debatre el model de ciutat i els grans reptes de mobilitat que afronta Terrassa en un context de creixement urbà, emergència climàtica i canvi d’escala metropolitana.
El debat ha comptat amb la participació de Lluís Mijoler, diputat de Comuns al Parlament de Catalunya; Ariadna Garriga, presidenta de Biter, activista per la mobilitat sostenible i maquinista de Rodalies; Núria Pérez Sans, experta en mobilitat i membre de Promoció del Transport Públic (PTP); Pol Méndez, tècnic i portaveu de la PTP; i Joan Mena, regidor de Comuns a Sabadell. La taula rodona ha estat moderada per Òscar Galeote.
Els participants han coincidit en la necessitat de deixar enrere una mirada de “ciutat mitjana” i començar a planificar Terrassa com una ciutat de més de 230.000 habitants integrada en una realitat metropolitana cada vegada més intensa i interdependent.
La jornada ha servit també per denunciar el que Comuns Terrassa considera una “deriva cotxista” del govern municipal, amb apostes com la rehabilitació del pàrquing del Portal de Sant Roc o el suport a grans infraestructures viàries com el Quart Cinturó. Els participants han alertat "del risc de tornar a models de mobilitat propis dels anys 70 i 80 en un context marcat per l’emergència climàtica i la necessitat de reduir emissions".
Durant la taula rodona s’ha defensat que la mobilitat no és només una qüestió tècnica o d’infraestructures, sinó un element central de la qualitat de vida quotidiana. Els ponents han remarcat la necessitat de "garantir alternatives reals al vehicle privat perquè desplaçaments bàsics com anar a treballar, estudiar o visitar el metge no es converteixin en un problema diari per a milers de persones".
La situació de Rodalies ha ocupat una part central del debat. Els participants han coincidit a assenyalar la manca d’inversions estructurals en transport públic i la saturació actual del servei ferroviari, especialment a la línia R4, així com la necessitat d’abordar la mobilitat del Vallès amb una mirada global.
Defensa del TramVallès
Un dels principals eixos de l’acte ha estat la defensa del TramVallès, inclòs a l’acord pressupostari entre el Govern i Comuns per impulsar l’estudi de viabilitat de la connexió entre Terrassa, Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant el debat s’ha reivindicat el projecte com una infraestructura transformadora per al Vallès, capaç de connectar transversalment el territori, reduir la dependència del cotxe privat i donar resposta a un dèficit històric de connexió directa entre Terrassa i l'autònoma. Els participants han destacat especialment el seu potencial per millorar la connexió entre barris, hospitals, centres educatius i xarxes ferroviàries existents, així com la seva capacitat per oferir una alternativa de transport públic més eficient, accessible i amb horaris més amplis que els actuals.
També s’ha abordat la situació de l’estació Terrassa Oest, "una infraestructura prevista des de fa més de dues dècades i encara pendent d’execució malgrat el servei potencial que podria donar als barris de La Maurina, Can Boada, Roc Blanc i Ca n’Aurell".