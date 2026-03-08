VÍDEO | Crema el menjador d'un pis a Terrassa i confinen els veïns de l'edifici

Cap de setmana accidentat amb el foc a Terrassa. El migdia de diumenge s'ha declarat un incendi al pis 3r-2a de l'edifici ubicat al carrer de Ricardo Caro nº1, al barri de Plaça Catalunya - Escola Industrial. Aquest és el segon incendi a la ciutat, després que dissabte a la nit es declarés un altre foc al Parc Vallès.
Segons ha confirmat el Diari de Terrassa amb informació dels Bombers, l'incendi s'ha originat al menjador de l'habitatge. Allà ha cremat el sofà, l'aparell d'aire acondicionat i altre mobiliari de l'estança. Aquesta ha estat l'única habitació afectada per les flames: la resta de l'habitatge ha patit problemes pel fum, però no ha cremat res més.
De fet, el fum ha arribat fins l'escala de l'edifici, cosa que ha obligat als veïns a confinar-se dins casa seva o a autoevacuar-se. Segons testimonis oculars dels fets, la ràpida actuació del veïnat ha estat clau per a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència i per evitar la transmissió de les flames a altres parts de la casa.
Una vegada extingit l'incendi, els Bombers han dut a terme tasques de ventilació de l'habitatge, cosa que, com es veu al vídeo que una usuaria ha fet arribar a aquest diari, han hagut d'esquinçar el toldo d'una de les finestres.