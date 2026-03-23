VÍDEO | El crit d'ajuda d'un comerç de la plaça Nova: “No esteu robant a una gran cadena, esteu robant a persones”

"Si fas això i estàs veient aquest vídeo, si us plau, no ho facis més. No mereix la pena i estàs fent mal a persones que només intentem treballar". Amb aquesta barreja de tristesa i fermesa, una jove treballadora del negoci familiar ésÚnic! Terrassa ha denunciat a través de les xarxes socials una situació que s'ha tornat insostenible: els robatoris constants en el seu establiment de la plaça Nova.
El darrer episodi, viscut aquesta darrera setmana, va ser la gota que va fer vessar el got. Mentre anaven a lliurar una jaqueta de rebaixes a una clienta, les treballadores van revisar les butxaques i hi van trobar diverses etiquetes arrencades d'altres peces de roba. Un modus operandi que es repeteix massa sovint.
La propietària de la botiga, la Isabel, subscriu la indignació de la seva empleada i lamenta que aquesta picaresca taqui la relació de proximitat que tenen amb el barri. "Ve gent de totes les edats, noies joves que graven vídeos emprovant-se roba... som molt propers i anar trobant etiquetes sota la catifa del provador ens fa molta pena", explica la Isabel a aquest mitjà.
Preus baixos a canvi de confiança
Molts clients es pregunten per què l'establiment no instal·la arcs de seguretat o alarmes a cada peça. La resposta de la Isabel és una lliçó d'economia de proximitat: "Si el comerç local vol ser competitiu, hem de retallar costos. Els preus baixos no són casualitat: portem 10 anys aquí perquè el lloguer és més barat que al centre i volem oferir bon tracte i bon preu. Posar alarmes encariria el producte."
Davant d'aquesta vulnerabilitat, la botiga s'ha vist obligada a prendre una mesura dràstica: limitar l'entrada als provadors a una sola peça de roba per persona.
Des de "ésÚnic!" recorden que, a diferència de les multinacionals, cada furt en un petit comerç afecta directament les famílies que hi ha al darrere. "Darrere d'aquesta botiga hi ha moltes hores invertides i diners que poden ser com els teus o els meus. No som una empresa gegant, som persones", sentencien des de l'establiment, fent una crida a la clientela perquè no mirin cap a un altre costat si presencien una situació similar.