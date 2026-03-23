L'Ajuntament treballa per habilitar dos solars i el pàrquing de l'Esclat pels vehicles afectats per l'incendi de Can Boada

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un dispositiu tècnic i polític per minimitzar el greu impacte que el tancament de l’aparcament privat del Mercat de Can Boada està tenint en la mobilitat del barri. Després de l’incendi declarat divendres passat a la planta -2 de l’edifici, les 370 places de l'equipament resten inutilitzades per danys estructurals, obligant l’administració local a cercar alternatives urgents per al veïnat afectat.
Davant la pèrdua sobtada de gairebé quatre-centes places d'estacionament, el consistori estudia actualment l'acord per habilitar provisionalment dos terrenys a la zona que funcionin com a bosses de pàrquing. Així mateix, s'ha confirmat que els veïns amb mobilitat reduïda podran fer ús de l’aparcament de Lluís Companys com a solució temporal.
En paral·lel, l’Ajuntament ha iniciat contactes amb el supermercat Esclat per valorar si l’establiment pot augmentar la disponibilitat de les seves places per absorbir part de la demanda del barri.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, s’ha reunit aquest dilluns amb l’administrador de la finca i tècnics municipals per avaluar l’estat de l’immoble. Les primeres inspeccions confirmen que el forjat de la planta -2 ha patit danys considerables a causa de l'alta temperatura del foc, que va calcinar diversos vehicles.
"Estem avaluant totes les alternatives possibles per facilitar solucions i minimitzar les afectacions que el tancament provisional d’aquest aparcament privat pot tenir en el dia a dia del veïnat", ha manifestat Cardona. El regidor també ha volgut posar en valor la celeritat dels equips d'emergència: "Agraeixo la tasca de Policia, Mossos i Bombers, així com dels serveis tècnics municipals, que van actuar amb rapidesa en un incident que, afortunadament, no ha suposat danys personals".
Tot i que la titularitat de l'aparcament és privada, l’Ajuntament s'ha compromès a oferir la màxima agilitat administrativa per escurçar els terminis de recuperació de la infraestructura. En aquest sentit, el consistori ha anunciat que tramitarà per la via d’urgència el projecte de rehabilitació tan bon punt la propietat el presenti. Fins que no s’executin les obres de reforç de l’estructura, l’aparcament romandrà totalment precintat per la Policia Municipal per garantir la seguretat dels usuaris i de l’edifici del mercat.