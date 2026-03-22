Un gol de Larry, el primer que marca d'ençà de la seva arribada al mercat d'hivern, ha donat el triomf al Terrassa FC a l'Estadi Olímpic contra el Barbastro. Els d'Oriol Alsina, que va vaticinar que el davanter nigerià marcaria en aquest encontre, s'han imposat per 1 a 0 i, a més de sumar la seva quarta victòria consecutiva, s'han situat en les places de "play-off" d'ascens. La pròxima jornada, els egarencs visitaran el Valencia Mestalla, dissabte, a partir de les 12 hores.
La primera meitat l'ha controlat la major part un Terrassa FC que, tot i tenir la pilota més estona, ha creat poques arribades perilloses. El Barbastro ha prioritzat l'esforç en evitar alegries a la part defensiva, si bé també ha buscat accions ofensives, però sense molta insistència. En el minut 5, dels d'Alsina han elaborat una bona jugada amb una centrada de Mario Domingo que un defensa ha refusat quan ha rematat Van den Heerik.
L'acció ha continuat i la pilota ha anat a peus de Mario Domingo que ha xutat i un defensa ha desviat l'intent del lateral esquerre local a córner. El conjunt terrassista ha continuat dominant, tanmateix, sense que la defensa dels aragonesos passés per moltes dificultats. El Barbastro també ho ha provat en una internada per la banda esquerra d'Aarón que ha acabat rematant Óscar Caro i que Marcos Pérez ha desviat.
Larrauri, en una cavalcada per la dreta després de rebre de Jaime Barrero, no ha pogut superar al porter Cebollada que ha refusat la pilota. Més tard, el basc ho ha tornat a intentar amb una centrada-xut que ha sortit fora per poc. Abans del descans, els aragonesos ho han tornat a provar amb una rematada de Sito que ha sortit fora.
La sortida del Terrassa FC a la segona part ha sigut molt intensa i, fruit de l'empenta de l'equip, ha arribat l'1 a 0. Jaime Barrero ha obligat el porter visitant Cebollada a rebutjar la pilota a córner amb un tir potent i, en el llançament de cantonada, per part del centrecampista aragonès, Larry, de cap, ha batut al porter visitant. Era el primer gol del davanter d'origen nigerià des de la seva arribada al club, el passat mes de febrer.
Van den Heerik, uns minuts després, s'ha trobat el refús defensiu i la pilota l'ha caçat Nahuel que ha estat a punt de marcar el segon per als terrassistes, però un defensa ha tocat lleugerament la pilota, que ha anat a córner. El Barbastro ha reaccionat i Hugo Bautista ha pogut empatar en un xut que ha refusat Marcos Pérez a córner. En aquesta acció, Raúl Alarcón ha rematat de cap, però el porter local ha aturat la pilota sense complicacions.
Jaime Barrero, en un contraatac molt ben trenat per part dels d'Alsina, ha estat a punt d'assolir el 2 a 0, amb un tir que ha sortit fora. Els visitants han buscat la igualada en algunes jugades esporàdiques i Sito ha xutat en la part final del partit, però el seu intent ha sortit fora. Álvaro Martín, poc després, ha evitat la rematada de Kun, sol davant de Marcos Pérez. Casti a l'afegit, ha fallat una opció molt clara, però res ha variat i s'ha mantingut l'1 a 0.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi (Mármol, m. 74), Larrauri (Guti, m. 63), Nahuel, Larry (Aythami, m. 74) i Van den Heerik (Casti, m. 85).